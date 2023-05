Después del gusto viene el disgusto. Durante la tarde del último domingo, se vio al alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, libando y bailando en una celebración por el aniversario del colegio Gran Unidad Escolar (G.U.E.) José Faustino Sánchez Carrión.

Sin embargo, el local y la actividad, que fue un verdadero jolgorio, no habría tenido los permisos correspondientes, por lo que se habría vulnerado el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, situación que siempre es cuestionada por el burgomaestre cuando se trata de otros establecimientos. Es más, ha dispuesto que su área de Licencias cierre varios locales en los últimos días.





REVELADOR. Fue el propio gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ricardo Lazo Suji, quien confirmó que dicho evento no tenía los permisos para celebrarse; es decir, los organizadores no tramitaron el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones ni el certificado de Espectáculo Público no Deportivo.

No obstante, trató de excusar al burgomaestre alegando que el ciudadano tiene la mala costumbre de asistir a eventos sin verificar si cuenta o no con las licencias que exige la norma. “El alcalde no tenía forma de saber si ese local tenía o no los permisos”, comentó el funcionario a Correo.





OTRA MIRADA. Empero, el exregidor de la MPT José Miranda Prado sostiene que lo hecho por el alcalde Arturo Fernández puede configurarse como una causal para que el Concejo lo suspenda del cargo.

“El Concejo en su reglamento interno tiene tipificada esta situación. El alcalde es el primer funcionario de la municipalidad y como tal no debe acudir a este tipo de eventos, que no cuentan con ninguna autorización. Acá se ha violentado el principio de legalidad y autoridad, entonces está infringiendo la norma y eso es causal de suspensión”, recalcó

Miranda informó que reunirá toda la documentación para solicitar que el Concejo vea este tema y también para denunciar a Defensa Civil de la MPT por no haber intervenido el local, que no tenía autorización. “Se han hecho de la vista gorda”, agregó.

La fiesta se celebró en el local de los exalumnos de la G.U.E. José Faustino Sánchez Carrión, en la avenida Moche, en Trujillo.

