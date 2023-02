El alcalde de la provincia de Virú, Javier Mendoza Torres, participó de la reunión que sostuvieron los burgomaestres distritales y provinciales de la región La Libertad con la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante el último martes,en la que aprovechó para solicitar las obras que requiere su jurisdicción.

Mendoza Torres comentó que en la reunión con la mandataria se dio luego de la invitación que recibieron por parte del gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, donde manifestaron la problemática y los pedidos para la provincia viruñera.

“Le expliqué a la presidenta de la República la falta de profesores en la provincia, donde casi 1,500 a 2,000 niños se podrían quedar sin estudiar si es que nosotros como municipalidad no asumimos algunos compromisos, con el Gobierno Regional y Gerencia de Educación. Pedí que se sincere la plazas para que el próximo año no haya déficit de profesores en toda la provincia de Virú y la región”, resaltó.

Proyectos

El burgomaestre de Virú comentó que solicitó con urgencia que se atienda el pedido de un Hospital en Virú. “Necesitamos un hospital en la provincia de Virú, no tenemos médicos especialistas, no tenemos una sala de operaciones para intervenciones quirúrgicas simples, como puede ser una cesárea o una apendicitis.

Además, los establecimientos de salud de los centros pobladores atienden solo seis horas y que está prohibido enfermarse por la tarde, porque trabajan de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y si alguien se enferma luego de ese horario no hay donde atenderse la población”, apuntó. Javier Mendoza dijo que también le pidió a la jefa de Estado que el distrito de Guadalupito necesita con urgencia un colegio para que los escolares reciban sus clases.

“Guadalupito siendo distrito no cuenta con un colegio en óptimas condiciones para los alumnos, hace muchos años que no se le construye un colegio. Además, su centro de salud atiende 10 horas y no las 24 horas, siendo distrito”, dijo.

Tema de seguridad En los primeros dos meses del año, en la provincia de Virú, se han registrado 11 crímenes y ante ello, la autoridad provincial viruñera señaló que tiene un proyecto de cámaras de videovigilancia.

“La comisaría solo cuenta con un vehículo y no hay con que patrullar y se debe implementar con más unidades y mayor efectivos policiales”, remarcó. El burgomaestre viruñero agregó que le hizo saber a Dina Boluarte la necesidad de que se instale una filial de la Universidad Nacional de Trujillo en la jurisdicción y así los jóvenes sean los grandes beneficiados.