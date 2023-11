A un mes de haber asumido la Dirección de Red de Salud de la provincia de Otuzco, la doctora Ivonne Muños Torres denunció haber recibido una serie de amenazas de atentado contra su vida, con llamadas intimidatorias, hasta haber sido seguida en dos vehículos particulares desde Laredo hasta llegar a Otuzco, en un hecho aparentemente de amedrentamiento.

El hecho, ocurrido el pasado jueves 2 de noviembre, fue puesto de conocimiento de las autoridades policiales en su debida oportunidad, quedando en manos de las fuerzas del orden las investigaciones del caso, el cual -todo hace indicar- obedecería a represalias del accionar que adoptó la servidora regional tras su designación en el cargo.

“La responsabilidad que asumimos en este tipo de cargos nos acarrea situaciones a la que siempre estamos expuestos, no me amilana para nada estas situaciones, solo puedo decir que he dejado en manos de la Policía las investigaciones y estoy avocada en mi trabajo diario para poder cumplir con las necesidades de la comunidad otuzcana en el sector salud”, apuntó la destaca profesional.

Muños Torres evitó referirse a las amenazas que recibió por llamadas a su celular y del presunto reglaje del que ha sido víctima; sin embargo, las investigaciones policiales vienen apuntando a servidores de la misma Red de Salud, quienes -aparentemente- ante los cambios y rotación de personal que ha realizado buscarían amedrentar a la funcionaria.

Es un hecho que aparentemente obedece a represalias del trabajo que viene teniendo la denunciante en la Red de Salud”, señaló uno de los efectivos policiales.

