Las elecciones municipales distritales en Pataz fueron anuladas de oficio por el Jurado Electoral Especial (JEE) porque más de la mitad de los electores habilitados para emitir su voto el pasado 4 de octubre no acudió a las urnas.

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Esta decisión dejó sin efecto el conteo de votos que realizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que al 100% de actas escrutadas dio como ganador a José Torrealva Yparraguirre, candidato de Podemos Perú que acumuló el 67.590% de sufragios. Él superó a Miguel Mantilla Rodríguez, de Alianza para el Progreso, que obtuvo el 32.410% de respaldo.

Documento

A través de la Resolución N° 00609-2026-JEE-PTAZ/JNE, emitida el 19 de octubre, el JEE de Pataz explica que la Ley de Elecciones Municipales establece que “el Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando: en su literal b) la inasistencia de votantes al acto electoral supere el cincuenta por ciento”.

El documento también precisa que, según cifras de la ONPE, en el distrito de Pataz estaban habilitados para emitir su voto 6,978 electores. No obstante, solo se reportó la asistencia a las urnas de 3,314 personas, confirmando un nivel de ausentismo de 52.508% en las 24 mesas de sufragio instaladas durante la jornada democrática.

El alto nivel de ausentismo ya había sido advertido por APP, que solicitó la nulidad de los comicios. No obstante, su pedido fue ingresado fuera del plazo legal, por lo que el JEE tomó el caso de oficio.

A las urnas

Tras la anulación de los comicios, el JNE convocará a elecciones complementarias para elegir a las nuevas autoridades distritales de Pataz. El nuevo proceso electoral se desarrollaría el primer domingo de julio de 2027. Mientras tanto, el actual alcalde, Segundo Armas Villalobos, extenderá su mandato hasta que se proclame a su reemplazante.