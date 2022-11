El gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Joel Díaz Velásquez, dijo que a partir del próximo año los trujillanos podrían llegar a pagar hasta S/ 30 más de arbitrios por los servicios de limpieza pública y áreas verdes.





Acuerdo

El funcionario indicó que su despacho ya derivó la nueva estructura de costos a la Municipalidad Provincial de Trujillo y al Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT), que tendrán que revisarlo y darle el visto.

Agregó que con este incremento se busca “cobrar el valor real del servicio”, para así evitar que los trabajadores tengan retrasos en sus pagos o que existan desbalances en la institución.

“De manera seria y responsable tomamos la decisión con la municipalidad de Trujillo de sincerar el costo del valor del servicio de limpieza pública y de áreas verdes (...) Considero que sería 30 soles por los dos servicios, que sería suficiente. Con esto el trujillano, con el pago de arbitrios, podría exigir un buen servicio al trabajador, porque no se puede exigir un buen servicio si no se paga, estás moroso o no pagas el valor real”, reveló a Hoy Noticias.

Joel Díaz aseveró que ahora la aprobación del nuevo pago de arbitrios está en manos de los regidores, que tendrán que debatirlo en sesión de concejo, para que pueda entrar en vigencia a partir del próximo año, es decir en la gestión del electo alcalde Arturo Fernández Bazán.

“En noviembre (este mes) se tiene que aprobar en sesión de concejo el sinceramiento del pago real del servicio que se presta. El concejo tiene que aprobarlo en noviembre y con vigencia al próximo año, para que el Segat subsista y los trujillanos tengan la posibilidad de tener un buen servicio”, acotó.