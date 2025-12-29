Cinco presuntos integrantes de la organización criminal “La Nueva Alianza”, investigados por secuestro, homicidio calificado y lavado de activos, fueron capturados esta madrugada en un megaoperativo ejecutado en Trujillo, Pataz, Virú, Chiclayo, Chimbote y Lima. Según la Policía, esta red delictiva estaría encabezada por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, preso en Colombia.

La captura de los sospechosos ocurrió a las 3 de la mañana, que policías y fiscales, de manera simultánea, allanaron 20 inmuebles ubicados en diversos puntos del país.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, coronel Johnny Huamán, confirmó que el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy dispuso la detención preliminar por 15 días para estas personas.

Agregó que los detenidos estarían vinculados al asesinato de 13 trabajadores de seguridad de una empresa minera de Pataz, ocurrido en abril último. Además, la banda tendría empresas fachadas que utilizaría para legalizar el dinero ilícito.

“Esta organización criminal, su centro de operaciones, está centrado en Pataz, en donde se apoderaba de material aurífero, ya sea secuestrando o ultimando como los hechos del pasado 26 de abril (asesinato de 13 trabajadores). Luego, lo transformaban (el dinero) a través del aparato financiero, utilizando estas fachadas”, dijo en declaraciones para RPP Noticias.