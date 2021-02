Vlado Castañeda González, que postula al Congreso por Lima con el Partido Morado, pero nació en La Libertad, se reunió en Trujillo con la secretaria regional de dicha organización política, Verónica Torres Bravo, para dar a conocer su principal propuesta legislativa: reforzar la calidad educativa del país.

Señaló que existe un “tridente de la defensa de la universidad pública”. Primero se debe “mejorar las condiciones de servicio”. “No puede ser que los alumnos no tengan para datos móviles, no pueden ser que no tengan una laptop, no puede ser que no tengan Wi-Fi en su campus universitario. Tenemos que mejorar el uso de la tecnología y es una propuesta del Partido Morado, que el internet sea accesible para todos”, indicó.

Segundo, dijo que “una universidad debe tener flexibilidad administrativa, pues “no puede ser que para comprar un objeto pase por una serie de requisitos”.

Por último, aseguró que se debe “invertir en ciencia, innovación y tecnología”. “En La Libertad, tenemos al Valle Jequetepeque, una zona agrícola y agroindustrial. ¿Por qué no potenciamos la tecnología e innovación con la filial de la UNT? Para ello hay que dotarle de recursos y que haya alianzas con sector privado. Y así darle un mejor servicio educativo”, afirmó.

Castañeda Gonzalez recalcó que en un eventual gobierno del Partido Morado fortalecerán la labor de la Sunedu y ampliarán sus competencias.

“Voy a trabajar con los candidatos al Congreso por La Libertad para que podamos fiscalizar a las 51 universidades en el país, son más de 350 mil alumnos universitarios. Tenemos que fiscalizar qué gestión realiza una universidad pública, y cuando hagamos eso vamos a detectar deficiencias legislativas. Ante ello, vamos a fortalecer a la Sunedu para que supervise y fiscalice ya no solo a las universidades públicas, sino privadas, que tienen carácter lucrativo”, refirió.