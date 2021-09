El viaje realizado por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), José Ruiz Vega, y una nutrida comitiva a Costa Rica para participar en una pasantía en la que se iba a exponer temas de seguridad ciudadana sigue dando qué hablar.

Ocurre que el regidor Jorge Rodríguez Lázaro, quien fue el nexo y coordinador del periplo de la comitiva trujillana en tierras costarricense, aseguró ayer a este medio que las autoridades de la Municipalidad de Moravia no subvencionaron pasajes, estadía y ningún tipo de viáticos ni a él ni al burgomaestre trujillano, a pesar de que la invitación fue a título personal para ambos.

Rodríguez agregó que cada integrante de la comitiva trujillana tuvo que correr con sus propios gastos y el dinero salió de sus bolsillos. “Particularmente, en mi caso he gastado un promedio de 2,500 dólares (10,250 soles) durante el tiempo que he estado en Costa Rica”, precisó el concejal.





UN POCO MÁS

Joel Díaz Velásquez, gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), quien fue uno de los últimos que se sumó a la comitiva que viajó a Costa Rica, reveló a Diario Correo que gastó 3,000 dólares (12,360 soles) en el viaje al país tico.

En ese sentido, haciendo una simple ecuación se puede indicar que en el caso de Rodríguez, en solo seis días se gastó lo que percibe en tres meses de dietas. (Por cuatro sesiones al mes, los regidores de la MPT ganan 3,120 soles de dieta).

En el caso de Joel Díaz, gastó un poco más de dos meses de sueldo (percibe 6,000 soles al mes).





COMITIVA

De esto se estima que los regidores Andrés Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal de Trujillo, y los otros dos integrantes del grupo de trabajo, Hernán Aquino y Andreé Gallo, quienes también abordaron el avión rumbo a Costa Rica, habrían invertido la misma cantidad de dinero que su colega Jorge Rodríguez, es decir, se presume que los tres gastaron más de 10 mil soles de su propio peculio.

Este medio se comunicó con Andrés Sánchez y, aunque se negó a precisar cuánto era lo que había tenido que gastar para permanecer seis días en Costa Rica, dijo que la población trujillana debe estar tranquila porque no se ha originado ni un solo sol de gasto a la MPT.

“No ha sido un viaje de paseo ni de placer; es un viaje de trabajo. Es más, hasta nuestro pasaje en el ómnibus para irnos a Lima, porque el vuelo salió de la capital, lo hemos pagado los regidores”, enfatizó.





ALTO OFICIAL TAMBIÉN VIAJÓ

Ayer, por versión del concejal Jorge Rodríguez se conoció que el general PNP Carlos Céspedes Muñoz, jefe de la III Macro región policial La Libertad, también fue otro de los integrantes de la comitiva trujillana que viajó a Costa Rica.

“Antes de viajar a Costa Rica tuvimos una reunión zoom con representantes de la Municipalidad de Moravia y el general Céspedes que participaba de la misma le pareció interesante el tema que se iba a tratar en esa pasantía, y dijo que quería conocer y viajar, por eso ha ido con nosotros”, informó Rodríguez.

A decir del regidor, el alto oficial de la Policía también tuvo que meter la mano a su bolsillo y correr con todos los gastos que le significó sumarse a la comitiva.





NO ES GASTO, ES INVERSIÓN

Volviendo al gerente del Segat, Joel Díaz, nos explicó ayer que no ve como un gasto, sino como una inversión el haberse desprendido de 3,000 dólares en su viaje a Costa Rica, pues en la pasantía se tocaron temas ambiantales y sobre el manejo de los residuos sólidos.

“Hemos logrado, además, que desde Moravia se comprometan a realizar una consultoría completamente gratis sobre el relleno sanitario para la ciudad de Trujillo”, añadió el funcionario.

En esa misma línea, el regidor Andrés Sánchez comentó haberse quedado sorprendido por el bajo índice delincuencial que hay en Costa Rica gracias a los programas que se están aplicando, uno de ellos “Sembrando Seguridad”, el mismo que pretende replicarse en Trujillo y fue el motivo por el que viajaron al país tico, pues, según dijeron en la MPT, se necesitaba conocerlo a más detalle.

“Esto es lo que realmente importa. ¿El cuánto gasté en el viaje? Discúlpenme, con todo el respeto, pero eso es intrascendente”, mencionó el concejal, quien, además, afirmó tener todos sus recibos y pasajes para demostrar que él los pagó.





AHORA A TRABAJAR

En efecto, Jorge Rodríguez hizo hincapié en el hecho de que él ya cumplió con coordinar el viaje a Costa Rica y hacer posible que sus autoridades se interesen y comprometan a replicar el programa “Sembrando Seguridad” en Trujillo ,y ahora todo queda en manos del alcalde José Ruiz para poder concretar el proyecto.

“Ahora sí mi exhortación al alcalde José Ruiz para que ponga toda la voluntad política y saque adelante estos proyectos en seguridad ciudadana. No hay nada de lo que hemos visto allá que no está creado acá. Solo nos falta voluntad política. Entiendo que mucha gente puede cuestionar el viaje porque anteriormente muchos viajaron y no hicieron nada a su regreso”, resaltó.





CON SU ESPOSA

El alcalde José Ruiz, quien viajó con su esposa Carmen Jipa a Costa Rica, coincidió en su versión con los regidores y el gerente del Segat, en el sentido de que todos gastaron dinero de su bolsillo para poder viajar.

El burgomaestre anunció que hoy ofrecerá detalles de su periplo por Costa Rica al pleno del Concejo.

Él, al igual que los regidores, no supieron o no quisieron explicar qué era lo que hacía Carmen Jipa en la comitiva que viajó a Costa Rica. Tal vez hoy lo digan.