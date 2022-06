El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, y el gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Edilberto Ñique Alarcón, lamentaron los constantes cambios en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), pues aseveraron que esa inestabilidad está “frenando” el reinicio de las obras en la presa Palo Redondo.





No duran. En los últimos 15 días, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cambió a dos titulares del Midagri, cartera que se encargará de firmar la adenda que retomará las obras en el PECh. El pasado 22 de mayo, el mandatario le quitó la confianza a Óscar Zea, luego de tres meses de trabajo y cuando ya se había comprometido a destrabar los trabajos en la tercera etapa.

Zea, incluso, fue retirado del cargo un día antes de la reunión que iba a sostener con el gobernador Manuel Llempén, en donde, según la autoridad liberteña, iba a aprobar la adenda que permitiría retomar las obras.

“Nos íbamos a reunir con el ministro de Agricultura, Oscar Zea, el lunes pasado (23 de mayo). Me había llamado, fui a Lima con la mayor alegría porque me dijo vamos a aprobar la adenda definitiva para el destrabe del proyecto. Llegué el domingo y por la noche me enteré que lo estaban cambiando”, dijo aquella vez el gobernador.

Luego de esto, se designó a Javier Arce en el cargo. El nuevo ministro, pidió ser informado sobre los avances de este proyecto y agendó reuniones con las autoridades liberteñas para analizar el destrabe.

Sin embargo, tras sostenerse en el puesto durante dos semanas, se vio obligado a renunciar por los cuestionamientos debido a su poca experiencia para el cargo y por no consignar en su declaración jurada que estuvo en prisión por el presunto delito de usurpación de funciones.

Ante este nuevo revés, el gobernador Manuel Llempén aseguró que se comunicó con el presidente Pedro Castillo para darle a conocer la “preocupación” que genera estos cambios.

“Indudablemente que la preocupación con respecto al destrabe incrementa y este tipo de cambios mensuales de los ministros indudablemente que frenan todas nuestras gestiones para concretar este gran destrabe”, indicó ayer tras participar en la apertura del nuevo local administrativo de la Gerencia Regional de Salud, en la urbanización Santa Inés.

Agregó que durante el diálogo que sostuvo con el mandatario ratificó su decisión política de que “el destrabe se tiene que hacer dentro del plazo señalado en el acta que se firmó entre Midagri y la concesionaria”.

Llempén también agregó que la adenda ya es revisada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por Proinversión. “Eso está en plena evaluación, para su conformidad. Lo que determine el MEF es vinculante para la firma de la adenda del destrabe”, manifestó.

El gerente de Chavimochic, Edilberto Ñique, también reconoció que la inestabilidad que se genera en ese ministerio retrasa las coordinaciones para retomar las obras. “Indudablemente, como el caso cuando se le nombró (a Javier Arce) retrasó en un día las gestiones que se venían haciendo sobre el tema de la adenda, de igual manera (este nuevo cambio) retrasa un poco los acuerdos que se adoptan respecto a la adenda; pero las comisiones que venimos trabajando en este tema continuamos, no nos detenemos”, indicó.

En ese sentido, dijo que se espera que quien asuma el ministerio “sea una persona que tenga un poco más de permanencia en el cargo, para poder tomar las decisiones más adecuadas y solucionar estos problemas tan urgentes que tenemos”.