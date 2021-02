María del Carmen Olórtegui Risco, candidata al Congreso con el número 2 por Fuerza Popular en La Libertad, fue inmunizada con una de las vacunas que recibieron las clínicas privadas de Trujillo que no atienden casos Covid-19. Ella, recibió la primera dosis el pasado 12 de febrero en la clínica SANNA, en donde trabaja como psicóloga.

“Yo no me he aprovechado de esta situación, es una situación que ha correspondido como personal de salud, yo no lo he pedido, yo no he sabido que estaba en ese padrón, esto de acá ha sido una situación y en todo caso habría que preguntarle al Minsa cómo ha hecho sus filtros, su selección”, indicó la postulante.

La excampeona nacional de marinera, asimismo, aseguró que, en un primero momento, pidió no someterse a la inoculación. No obstante, le indicaron que debía hacerlo.

“Yo soy personal de salud. Antes de ser política y candidata, también soy personal de salud y trabajo en la salud mental. Mi pregunta inicial fue saber si podía prescindir esta vez de esta dosis y esperar el siguiente lote. Mi primera situación fue preguntar si yo podía dar esa vacuna a otra persona, no la quería”, afirmó.

Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Gerencia de Salud de La libertad información respecto a la aplicación de vacunas a personal de clínicas que no atienden a pacientes con coronavirus. Ello porque las primeras dosis debían beneficiar a quienes sí laboran en áreas críticas.