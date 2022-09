Sandra Guevara Villalobos, candidata a la Municipalidad Distrital de El Porvenir por el movimiento Trabajo Más Trabajo, aseguró que detrás de la acusación en su contra por una presunta usurpación agravada en un terreno situado en Huanchaco estarían sus rivales políticos.

La regidora de El Porvenir en licencia, que fue acusada de este delito por la Fiscalía, indicó que el terreno en litigio le pertenece. Para ello, mostró documentos que serían claves durante el juicio en su contra.

“Definitivamente, hay un móvil político, porque yo soy una persona muy correcta, yo no tengo nada que ocultar. Todas mis empresas, todos mis trabajos son transparentes, yo no tengo nada que ocultar. Este fue un tema que se vio y en un determinado momento la señora va a tener que salir [del terreno], simplemente el juez tiene que dictaminar algunas cosas. Yo no intervengo en nada, no hay nada que me sindique que yo he mandado o que yo le he dicho o hecho algún daño”, indicó.

Respecto a la acusación de un presunto desalojo ilegal, Guevara negó que haya participado en esto. “Ese es un proceso que la Fiscalía está investigando, yo no tengo nada que ver ahí porque en el lugar de los hechos yo no estuve, nunca he estado presente, no hay nada que me sindique que yo he estado ahí, yo solo soy la dueña del terreno”, indicó.

Campaña. De otro lado, Sandra Guevara, que ha vivido en carne propia la ferocidad del crimen organizado (secuestraron a su hijo), indicó que una de las primeras acciones que hará de llegar al municipio de El Porvenir es mejorar la lucha contra la inseguridad.

Agregó que entre sus propuestas está fortalecer el área de seguridad ciudadana con la adquisicón de más cámaras de seguridad y vehículos para realizar patrullajes.