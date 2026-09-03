Aldo Carlos Mariños, candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú, rechazó tajantemente conocer al testigo del cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo, quien según acta policial consignó trabajar como su seguridad.

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Ante ello, exhortó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a investigar al respecto, advirtiendo que de conocer la identidad de dicho declarante, procederá a denunciarlo por intentar mancillar su honrra. No descartó que detrás estén otras agrupaciones políticas que buscarían perjudicar su candidatura.

En conferencia de prensa, Aldo Carlos expresó su sorpresa por las declaraciones del testigo de la masacre en cuyo auto fugó uno de los autores del secuestro y la matanza del último 30 de agosto.

“No tengo escolta y no pago ningún servicio de seguridad personal. Yo creo en Dios y todas las mañanas me arrodilló ante él, solo Dios es quien me protege. Yo quiero saber su nombre para denunciarlo por haber tocado mi nombre... El que nada debe, nada teme. No voy a permitir que intenten mezclarle con las lacras que son ellos”, enfatizó.

En esa misma línea, sostuvo que muchos le han ofrecido servicio de seguridad que nunca aceptó y otros incluso hasta han acudido a sus actividades sin que lo solicite. Por ello, está dispuesto a que se levante el secreto de sus comunicaciones y bancario a fin de corroborar su versión.

“Si la Policía ha fracasado, si la Fiscalía ha fracasado, si el Poder Judicial ha fracasado, es momento de unirnos para juntos desaparecer a ‘Los Pulpos’ y a ‘La Jauría’ y a todas las bandas criminales de saco y corbata”.

Finalmente, advirtió que denunciará a Greco Quiroz , exconsejero regional del partido Alianza para el Progreso (APP), por tratar de vincularlo con personajes que vienen siendo investigados en el cuádruple atentado.“Voy a escuchar las declaraciones del señor Greco Quiroz para iniciarle una querella. Este sinvergüenza, que fue consejero por APP y que hoy pretende ser consejero por Podemos Perú, de la mano de Elías Rodríguez quiere desviar la atención porque recientemente su candidato a la alcaldía de Trujillo, Robert De La Cruz reconoció públicamente que es abogado de organizaciones criminales”.