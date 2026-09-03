La DEA y el FBI de Estados Unidos jugaron un papel preponderante en la captura de Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”.

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Operativo

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, confirmó que durante las investigaciones por el secuestro del empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido el domingo último en Trujillo, la Policía logró identificar un número telefónico de Bolivia que fue entregado a las agencias de investigación e inteligencia del gobierno federal estadounidense para su rastreo.

“En un procedimiento especial en el que se obtiene el código de un teléfono de Bolivia. Ahí se intensifican las operaciones, entran los grupos especiales de la Dirandro, grupos especiales del más alto nivel que tienen contacto directo con el gobierno de los Estados Unidos para el uso de la tecnología”, dijo en SolTv.

La tarde de ayer, el ministro del Interior, César Astudillo, participó del traslado de Jhonsson Cruz de Juliaca a Lima. El representante del Ejecutivo también resaltó el trabajo integrado entre la Policía de Perú y la Bolivia, así como el apoyo del FBI y la DEA.

Asimismo, confirmó que se encontraron “elementos de convicción que relacionan a este criminal con los hechos luctuosos que acabó con la muerte de cuatro jóvenes y un secuestro, ahora liberado”. “Eso está fuera de discusión, tiene una relación directa (con el atentado)”, acotó.

Jhonsson Cruz fue trasladado la noche del ayer a la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro) situada en San Isidro. Ahí esperará a que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo clasifique para determinar a qué penal de máxima seguridad será trasladado para cumplir su condena de cadena perpetua. “Él tiene una condena de cadena perpetua por robo agravado, secuestro con subsecuente muerte, extorsión, sicariato y organización criminal”, agregó Astudillo.

Respaldo

Quien también destacó el trabajo conjunto desplegado por la Policía de Perú y de Bolivia y las organizaciones de Estados Unidos fue la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Remarcó que “las organizaciones criminales no miran fronteras” y subrayó la importancia de la colaboración con instituciones de otros países.

La mandataria precisó que, frente al secuestro de un empresario y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, convocó al primer ministro, Luis Galarreta; al ministro del Interior, César Astudillo; y al titular de Defensa, Rafael Belaunde, para revisar este tema.

También respaldó la labor de la Policía, que detuvo a cinco personas por este atentado. Fujimori sostuvo que el caso aún está en investigación e indicó que los capturados han firmado declaraciones confesando el delito. “Esta investigación continúa. Por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre los otros hechos (cuestionamientos por detenidos) o informes que se están encontrando”, dijo.

Deslinda

Tras la captura de Jhonsson, su padre, Jhon Cruz Arce, emitió un pronunciamiento en el que pide no vincularlo a ninguna acción delictiva de la banda “Los Pulpos”.

En el documento asegura que no tiene participación ni relación con actividades criminales y que, actualmente, se dedicaría a la venta de zapatos, actividad con la que asegura se gana la vida. Jhon, a quien la Policía le atribuye ser uno de los fundadores de este grupo delictivo, estuvo preso en el penal de Challapalca y recuperó su libertad el 15 de julio de 2025.