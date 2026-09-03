Al mismo estilo de capos colombianos o mexicanos, Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, se sometió a diversas cirugías con la finalidad de cambiar su rostro y pasar desapercibido mientras sembraba llanto y dolor en el país, sobre todo en la región La Libertad.

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AL QUIRÓFANO

Cruz Torres buscó borrar su pasado criminal con ayuda de médicos que lo sometieron a diversos cambios para no ser identificado y gozar de impunidad, con la finalidad de gastar los miles de soles que ganaba a punta de secuestros y extorsiones.

Tras ser capturado en Bolivia, el comandante general de la Policía de ese país, Adrián Álvarez Arismendi, confirmó que Jhonsson se sometió a operaciones estéticas para evadir a la justicia y dirigir su imperio criminal desde diversos países: Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

“Esta persona se ha realizado diversas cirugías plásticas para poder cambiar su identidad, su fisionomía. Entre ellas se han detectado cirugías plásticas en las orejas, en los pómulos, de las cejas, entre otros”, aseguró el oficial.

Este punto ya había sido advertido por las autoridades peruanas a fines de enero de este año, cuando el cabecilla de “Los Pulpos” escapó de un operativo en un departamento de La Paz, Bolivia. Él huyó de la redada, pero se descubrió que invirtió miles de dólares para rediseñar su apariencia de forma radical. Bajo la identidad falsa de Santiago Saavedra Quispe, se habría realizado procedimientos médicos en ese país.

Entre las cirugías figuraría una blefaroplastia —intervención relacionada con los párpados y la zona que rodea los ojos—, una lipopapada —para modificar el contorno situado debajo del mentón— y una rinoplastia —rediseñó la estructura de su nariz—. Además, en enero último, fue captado usando pelo largo y ensortijado. Sin embargo, tras su captura, se constató que retornó al cabello lacio.