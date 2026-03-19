Dos candidatos a la Cámara de Diputados por La Libertad denunciaron ser víctimas de una guerra sucia a menos de un mes de las elecciones generales.

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Uno de ellos es Alan Pino Delgado, aspirante de Renovación Popular. Según indicó, varios de sus banners ubicados en la vía que conduce a la sierra de la región “han sido rotos y dañados”.

“Estos actos van en contra del espíritu democrático, vulneran la ley de vandalismo”, expresó Pino.

A él se suma Verónica Escobal Ordóñez, postulante de Alianza para el Progreso (APP). La también empresaria aseveró que desconocidos han borrado partes de sus pintas para expresarse de manera grosera contra ella y denigrar su imagen.

“Yo creo que eso es una bajeza. [...] Imagínate cómo denigran, cómo manchan”, expresó a N60.