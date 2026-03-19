A menos de un mes de los comicios generales, ayer se desarrolló la primera jornada del Programa de Audiencias Universitarias con enfoque electoral en Trujillo.

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El evento congregó a unos 50 estudiantes de Cibertec y la Universidad Privada del Norte (UPN), en la sede de San Isidro de esta última.

El programa es organizado por El Comercio, en alianza con Correo y el apoyo técnico de IDEA Internacional.

Los asistentes pudieron conocer más sobre las funciones del nuevo Congreso bicameral, además de plantear una serie de preguntas que deben ser respondidas hoy por un grupo de aspirantes al Parlamento por La Libertad.

Esta segunda jornada se realizará en el auditorio de la UPN, a partir de las 5 p.m.