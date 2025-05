El gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, cuestionó que el Ejecutivo dé un “trato especial a Poderosa” con la dotación de policías y soldados que llegaron a la provincia de Pataz para luchar contra el crimen.

“Yo no voy a permitir que el Ejecutivo se burle de Pataz y por ello nosotros vamos a exigir que la seguridad no es para Poderosa, la seguridad es para la población. Tampoco es para los informales. Tenemos que ser claros: si se ha declarado en emergencia a la provincia de Pataz, es para darle seguridad a la población. Nosotros no vamos a permitir que se le dé un trato especial a Poderosa, las cosas son claras”, indicó.

Ministros

La autoridad regional, además, criticó que en la reunión que sostuvieron el último sábado en Pataz el premier Eduardo Arana y los ministros de Defensa, Walter Astudillo; y de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, no hayan participado los alcaldes de esa jurisdicción.

Aldo Carlos Mariños, burgomaestre provincial de Pataz, y Segundo Armas, alcalde distrital de Pataz, no acudieron a la cita porque se realizó en las instalaciones de la minera Poderosa. Ellos solicitaban que la reunión se haga en el municipio con presencia de los pobladores.

“Muy mal que cada vez que vayan las autoridades a Pataz no llamen al alcalde distrital o no llamen al alcalde provincial”, acotó César Acuña.

Ante esto, anunció que el próximo miércoles convocará a una mesa de trabajo en Trujillo en donde también estarán representantes del Gobierno.

“El próximo miércoles vamos a llamar a una reunión acá, con las autoridades de Pataz, y vamos a invitar a los ministros. Una mesa de trabajo en donde se involucren todas las autoridades de Pataz, en donde estará presente el gobernador. Vamos a definir a qué ministros invitamos acá para que aprendan a escuchar a la población”, aseguró Acuña Peralta.