Hoy se cumplen 10 meses de la gestión de César Acuña Peralta. La máxima autoridad del Gobierno Regional de La Libertad prometió ejecutar más del 90% de su presupuesto destinado para proyectos este año; sin embargo, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solo ha invertido el 31.7% de los más de 788 millones destinados solo para proyectos. De esa manera, será imposible que el también líder de Alianza para el Progreso (APP) cumpla con esa promesa.





SITUACIÓN

El economista y analista Nicolas Fuentes Mas precisó que lo más probable es que el gobernador César Acuña no alcance a ejecutar ni el 50% de su presupuesto. Explicó que el compromiso financiero es del 47.5%.

“Hasta el 31 de octubre, ellos tenían un compromiso mensual de 309 millones, de un total de 788 millones. Significa que tienen 39% de su presupuesto bajo contratos hasta este mes; sin embargo, hasta fin de año (31 de diciembre), la Región asegura, según Consulta Amigable del MEF, que tiene bajo contrato 374.9 millones, lo que representa un 47.5% de su presupuesto; es decir, esa sería su capacidad máxima de su partida porque no puedes ejecutar algo que no ha contratado”, indicó.

El Gobierno Regional de Junín tiene un presupuesto superior al de La Libertad y es el que lidera la ejecución de gasto en proyectos con el 63.4% de avance. Es decir, de S/816,047,077, ejecutó S/ 517,594,832. Mientras, el Gobierno Regional de La Libertad gastó S/294,789.441, de un presupuesto que asciende a S/ 788,875,974.

“En el caso de Acuña Peralta, no califica el hecho de que es su primer año de gestión. Ahora, un político con experiencia puede tener un equipo técnico que sea neófito en temas de gestión pública, no lo creo. Acuña no es una persona nueva en gestión pública, y si tiene la capacidad de gestionar 788 millones para la región, tiene que poner la calidad de gente que sepa manejar esos 788 millones porque si no, es como darle carne a los desmuelados; no tiene sentido”, añadió Fuentes.





NUEVA META

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites, precisó que la expectativa de la gestión de Acuña es llegar al 75% de avance en la ejecución del presupuesto.

“Hace poco hemos escuchado de voz del gerente general (Martín Namay) que la meta nueva es más del 70%, lo cual también es razonable, pero que se cumpla porque es un beneficio de bienes, servicios e infraestructura para la población”, precisó.

En el norte del país, las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes superan a La Libertad en ejecución con el 35.6%, 50.6% y 57.5%, respectivamente.

El decano de los economistas señaló que su pronóstico es que la Región “pueda estar llegando a ejecutar al rededor del 66%”.

La vicegobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, admitió que el nuevo objetivo de la gestión de César Acuña es llegar al 75% de ejecución presupuestal. “Estamos trabajando arduamente para que pueda ser de esa manera. Hay muchos procesos que demoran, inclusive hay algunos que se han caído por diversos motivos. Quisiéramos ejecutar mucho más, pero viendo la realidad será aproximadamente un 75%”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: