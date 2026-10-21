El programa “Chan Chan para Todos”, del Ministerio de Cultura (Mincul), ganó la categoría Arte y Cultura de la VI edición del Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva “Inclusión y Discapacidad” 2026.

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Esta actividad fue organizada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), por facilitar el acceso de personas con discapacidad y adultos mayores al patrimonio arqueológico.

La iniciativa, desarrollada a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach), benefició a 1,107 personas: 335 de ellas con discapacidad y 772 adultos mayores.