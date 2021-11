Veinte meses después de conocerse los primeros casos de COVID-19 en el país y pese a que casi 17 millones de peruanos se han inmunizado, el virus no deja de expandirse. En esta región, la tasa de crecimiento de nuevos casos de SARS-CoV-2 de la semana del 09-11-21 al 17-11-21 respecto a la semana del 03-11-21 al 09-11-21 creció en un 121,01%. Lo mismo sucede en el número de decesos, que, en el mismo periodo, subió un 52,94%.

En alza

Estas cifras fueron obtenidas a través de los reportes que publica el gobierno regional en sus redes sociales. Lamentablemente, no hay registro del 10 de noviembre.

Hasta el cierre de esta edición, el último reporte de contagios y muertes correspondía al miércoles 17. En esa fecha, La Libertad sumaba un total de 129,261 casos, 326 más que el martes 9 y 473 más que el miércoles 3.

Lo mismo sucede en la cifra de muertes: el 03-11 cerró con 10,133 y el 09-11, con 10,150; es decir, 43 occisos en los últimos 14 días.

La provincia que más creció porcentualmente en este periodo fue Santiago de Chuco (500%). Hasta el 9 de noviembre sumaba un total de 2,652 infectados, uno más que 3 de noviembre; sin embargo, el 17-11 cerró con 2,658 [ver gráfico].

Respecto a Trujillo, ocupa el cuarto lugar en este ranking de crecimiento, pero entre el miércoles 3 y el martes 9 sumó 147 casos y entre ese último día y el miércoles 17, exactamente 326 nuevos infectados; es decir, subió 121,77%. entre una semanay otra.

Virú, que el lunes pasó a nivel de alerta alto debido al aumento de casos, precisamente también creció en este periodo. Aun cuando tiene menos población que Trujillo, sufrió un incremento de 121,77%, lo mismo que la capital liberteña.

Hasta el 3 de noviembre, Virú registraba 4,745 casos; el 9 de noviembre, 4,786 y el 17 de noviembre, 4,888.

Días atrás, el alcalde provincial, Andrés Chávez Gonzáles, admitió que muchas personas de su jurisdicción preferían no vacunarse por falta de conocimiento e ignorancia.

En cuanto a Bolívar, Gran Chimú y Julcán, provincias que no figuran en el tabla publicada arriba, reportan la misma tasa de crecimiento respecto a la semana anterior o no sumaron nuevos casos. La situación de Pataz es particular: sufrió un descenso de 100%.

Para el especialista en medicina familiar y comunitaria José Cabrejo Paredes, este leve repunte se debe a que un sector de la población ya no obedece las medidas sanitarias dispuestas por el Ejecutivo para evitar la expansión del virus. “Se han relajado los cuidados y están enfermando los que no han enfermado, independientemente de la vacunación”, agregó.

El galeno explicó que “se están infectando y enfermando porque la vacuna no impide ello, sino evita que se compliquen”. “Están vehiculizando más el virus”, enfatizó.

Proceso

José Cabrejo lamentó también el bajo porcentaje de población inmunizada que registra la región en ambas dosis. “La Libertad [tiene] al 57,9% [de su población] con las dos dosis”, precisó.

De las 12 provincias que integran la región, Ascope es la que más ha avanzado (68,4%). Le siguen, en ese orden, Pacasmayo (65,8%), Trujillo (63,2%), Chepén (59,8%), Gran Chimú (50,8%), Virú (47,7%), Julcán (46,7%), Santiago de Chuco (44,8%), Otuzco (44,3%), Bolívar (41,6%), Pataz (41%) y Sánchez Carrión (40,6%).

Precisamente, la provincia andina de Sánchez Carrión se sitúa segunda en la tasa de crecimiento de nuevos casos de COVID-19 analizado líneas atrás.

Sánchez Carrión no solo es la provincia del ande liberteña más golpeada por el virus, sino que de 6,955 casos que tenía hasta el 3 de noviembre, el 9 de noviembre cerró con 6,958 y el 17 del mismo mes, con 6,972. La última semana creció 366,67% respecto a la anterior.

La situación en Otuzco también debería preocupar un poco más a las autoridades correspondientes. La cifra de infectados se incrementó en un 36,36% en la denominada ‘Capital de la fe’ en el mismo periodo analizado.

Pendientes

La Libertad tiene como meta vacunar a 1,662,916 personas con las dos dosis. Hasta ayer, se habían inmunizado, con una sola vacuna, 1,256,456; es decir, 456,460 todavía no reciben ninguna dosis.