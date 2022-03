La Defensoría del Pueblo de La Libertad alertó que a dos días del reinicio oficial de las clases presenciales en este departamento, existen varias instituciones educativas a quienes la empresa Sedalib les cortó el servicio de agua por falta de pago y, además, hay otros colegios que en las próximas horas correrían con la misma suerte porque tampoco cancelaron sus deudas. Esto, según los protocolos dictados por el Ministerio de Salud (Minsa), haría imposible que los alumnos puedan retornar a sus aulas este lunes 28 de marzo.





Deudas

El jefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Agüero, informó que han detectado que estas instituciones educativas tienen deudas que van entre los 3 y 13 meses, por lo que solicitaron a las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) que coordinen con Sedalib la reposición del servicio.

“Lo que sucede es que la Ugel dice que el costo del agua es mucho y no tienen para pagar, entonces lo que estamos pidiendo es que por lo menos se pueda negociar con Sedalib para que Sedalib fraccione la deuda y se le dé un monto inicial para que conecte el agua”, indicó.

Según el informe defensorial, en Trujillo se les cortó el servicio a 11 colegios. Entre ellos está el plantel emblemático Santa Rosa, que mantendría una deuda de tres meses, ascendente a S/ 6,299.26. También figura el centro educativo 1731 Trupal, que debería S/ 159.20 por tres meses de servicio, y el plantel Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que por 13 meses adeudaría S/ 1,661.04.

En El Porvenir, en tanto, se les habría cortado el servicio al Proyecto Nueva Esperanza por adeudar, en tres meses, S/ 86.74; así como al jardín municipal Lucerito, por no cancelar en 8 meses S/ 1,085.48, y al plantel Circulo Solidario José Zupude Odriozola, por una deuda de S/ 789.93 acumulada en 11 meses.

En la lista también están los colegios ubicados en el distrito de Florencia de Mora: Virgen de la Puerta (tres meses de duda ascendentes a S/ 642.90) y Municipal (adeudaría S/ 3,868.59 por 12 meses de servicio).

En Moche, asimismo, se habría cortado el agua al colegio Peralta Aguilar Mirtha Marleni porque debería S/ 226.38 en los últimos cuatro meses. En La Esperanza, igualmente, se le cortó el servicio a la institución educativa Santísimo Sacramento por no cancelar S/ 519.36 por 12 meses de consumo. En Paiján, en tanto, se le cortó el servicio al colegio Inmaculada Concepción por adeudar, en tres meses, la suma de S/ 1,558.39.

En la lista de deudores también estarían los colegios República de México (Trujillo), que debería S/ 3,358.04 por seis meses de servicio; Aurora Díaz (Salaverry) que no cancela S/ 2,301.87 por nueve meses de servicio, y Jesús Nazareno (La Esperanza) por deber S/ 648.15 en 10 meses.

José Agüero reveló que a estos tres colegios les podrían cortar el servicio en cualquier momento.





Lista

Diario Correo se comunicó con el gerente de Educación de La Libertad, Oster Paredes, quien dijo no haber recibido ningún informe al respecto. Él, sin embargo, se comprometió a investigar y hacer seguimiento a este tema. “Yo oficialmente no tengo ningún informe, los servicios de agua y luz los pagan las Ugel sin ningún problema, más bien voy a coordinar de qué Ugeles están hablando. A mi despacho no me ha llegado ningún documento que me digan que están debiendo; no debería haber ningún colegio que este debiendo agua, eso se paga todos los meses”, dijo.

El funcionario detalló que el procedimiento para hacer el pago de servicios es que el director de la institución educativa haga llegar el recibo a la Ugel, para que emita los pagos antes de la fecha de vencimiento.

“Entonces, lo que puede haber sucedido, de repente, es que en estos meses de pandemia y por el cambio de directores no han hecho llegar la información a las Ugel”, declaró.

Además, Oster Paredes reconoció que si no se soluciona el problema de la falta de agua en estos planteles, no podrían iniciarse las clases presenciales en esos lugares.

“Si no tienen agua cómo iniciarían, salvo que busquen alguna otra solución, como sucede en algunas instituciones que no tienen agua, pero tienen sus cisternas y ya tienen sus procedimientos con los cuales abastecen a las cisternas”, acotó.

En ese sentido, dijo que la misma tarde de ayer solicitó informes a cada uno de los colegios para conocer si han cumplido con pagar sus recibos. Al cierre de esta edición, el gerente aseguró que el colegio Inmaculada Concepción le notificó que ya había cumplido con pagar su servicio de agua.

Seguridad. Para asegurar un retorno a clases seguro este lunes, la gerente regional de Salud de La Libertad, Kerstyn Morote, invocó a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunarse.

“Está habiendo una buena respuesta de los padres de familia, que están enviando a sus hijos”, afirmó.

Agregó que, además de la vacuna, también será importante seguir respetando las normas de bioseguridad dictadas por el Ejecutivo para evitar nuevos contagios.

“La vacunación es muy importante. En menores de 18 años, es importante que tengan las dos dosis y en mayores de edad, tres. Además, hay que seguir usando la mascarilla y guardando el distanciamiento social debido”, precisó.

La Gerencia de Salud programó para hoy la vacunación para mayores de 5 años. En Trujillo distrito se habilitaron ocho puntos de inoculación, mientras que en los distritos de la provincia de habilitaron 18 centros de inyección.





Reporte

Los decesos por el virus siguen en descenso en la región, por lo que en los próximos días podría darse por finalizada la tercera ola. Sala Situacional Covid-19 de La Libertad informó que en el último día no se registraron muertes, por lo que el número de fallecidos se mantiene en 10,739.

Los contagios también siguen disminuyendo. En el último día solo hubo 49 infectados, con lo que los casos positivos llegaron a 159,541.