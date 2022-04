El Proyecto Especial Chavimochic (PECh), a través del Área de Extensión Agraria (subgerencia de Desarrollo Agrícola), desde el año 2019 viene impulsando el cultivo de frutos exóticos, ideales para la pequeña agricultura del ámbito de influencia del PECh y la región La Libertad.

Uno de esos cultivos es la Pitahaya, que tiene un gran potencial agroexportador. Por ello, pequeños agricultores se reunieron con la finalidad de conformar la “Asociación de Productores de Pitahaya”, informó el Ing. Edilberto Ñique Alarcón, Ph. D., gerente de la irrigación liberteña.

En la región La Libertad, se hicieron las pruebas en el valle Chicama en una hectárea de cultivo. A la fecha se cuenta con aproximadamente 50 has y se proyecta en el presente año llegar a las 100 has de cultivo de esta fruta, sin embargo ante este crecimiento, agricultores de los valles Chao, Virú, Moche y Chicama, así como de San Pedro y Pacasmayo, liderados por el señor Felipe Morales, el día jueves pasado, conjuntamente con el Ing. Carlos Valverde Miranda, del PECh, se reunieron para constituir la “Asociación de Productores de Pitahaya – La Libertad”.

La pitahaya es considerada como un producto frutícola con alta demanda en los mercados, no por ser solo una fruta más, sino por tener propiedades terapéuticas con alto contenido de antioxidantes, mucílagos, ácido ascórbico, vitamina C, entre otros. Uno de los problemas analizados en la reunión fue la falta de asistencia técnica, semillas de calidad y precios de los mercados. Por tal motivo, los profesionales y técnicos del PECH, en coordinación con este grupo de productores de pitahaya, creyeron conveniente impulsar la creación de esta organización agrícola, donde el PECH se constituiría como Centro de Producción de Plantas In Vitro de las variedades comerciales que el consumidor requiera y necesite.