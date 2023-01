El Consejo Regional de La Libertad conformó una comisión para redactar un nuevo reglamento interno que les permita a los representantes provinciales interpelar y censurar a los gerentes del gobernador César Acuña Peralta, confirmó la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Escobal Ordoñez.

VER MÁS: César Acuña se reunió con presidenta Dina Boluarte





Razones

La también consejera por Trujillo indicó que esta acción busca transparentar la gestión en el Gobierno Regional, debido a que permitiría aprobar el cese de los funcionarios que sean investigados por la Contraloría o la Fiscalía por estar inmersos en presuntos actos irregulares.

Como se recuerda, Correo informó en su edición de ayer que nueve hombres de confianza de Acuña fueron vinculados en presuntas irregularidades durante su paso por entidades estatales, por lo que se pidió que se les inicien acciones administrativas, civiles o penales.

“Es por eso que queremos cambiar este reglamento, porque se va a presentar esta figura (interpelación). Nosotros exhortamos al gobernador regional para que por favor filtre bien a sus funcionarios, para que no solamente se busque técnicos que sean buenos profesionales, sino hay que ver que sean personas probas y tengan toda la calidad moral para poder ejercer en cargos, y no estar en estos informes de control, que no dan nada de confianza que van a hacer una buena labor a favor de la población”, indicó Escobal.

Opina

El consejero Robert de la Cruz, por su parte, precisó que la comisión tendrá 60 días para presentar su informe. Agregó que se pedirá la opinión legal del Colegio de Abogados y de constitucionalistas para avalar la interpelación de los funcionarios.