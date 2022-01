Más bajas. El área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) está conformada por 892 agentes; sin embargo, actualmente, el número se ha reducido en 214, aun cuando la inseguridad y la criminalidad avanza y golpea fuertemente. La pandemia ha provocado que 103 tres agentes estén aislados, otros 100 con casos confirmados de Covid-19 y 60 se encuentran en el área de triaje, esperando un resultado.

Problemas

Sin embargo, los 214 agentes de la municipalidad trujillana no están a disposición de los ciudadanos durante las 24 horas del día. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Alejandro Mazuelos Ramos, precisó que en el turno de la mañana hay 94 agentes a disposición (43.9%); 70 en el turno de la tarde (32.7%), y apenas 50 en la noche (23.3%).

“Si bien es cierto en la actualidad, en Seguridad Ciudadana contamos con 892 agentes, podemos ver que en el campo de manera operativa están saliendo 214 agentes (…) Estas cantidades varían día a día porque se nos presentan nuevos casos y así también hay persona que se reincorpora. Los que están en triaje es porque hay solo un médico y están esperando la atención y el resultado”, manifestó.

En esta área clave para luchar contra la inseguridad que se vive en la ciudad tiene a 126 personas vulnerables y 6 con licencia sindical. La situación, además, se complica porque cada vez hay menos unidades disponibles para patrullar Trujillo. Según el gerente Mazuelos, de las 76 camionetas de la gerencia, 35 están operativas y 30 están inoperativas estacionadas en la base de Seguridad Ciudadana y el taller de la comuna provincial.

Este diagnóstico fue expuesto ayer en sesión de concejo realizada de manera virtual por el avance del nuevo coronavirus. Ahora también se sabe que los agentes de seguridad solo cuentan con 45 motocicletas.

Acuerdo

Ante esta situación, en la misma sesión de concejo provincial se aprobó por unanimidad la declaratoria de emergencia de la seguridad ciudadana en Trujillo.

“Como MPT no nos quedamos de brazos cruzados esperando que el Gobierno Central declare en emergencia la seguridad en la provincia. Vamos a seguir poniendo nuestros mejores esfuerzos para luchar contra la inseguridad en Trujillo. La PCM nos tiene que escuchar. No podemos permitir que el índice delincuencial, que no solo se trata de homicidios, siga incrementándose en la ciudad”, aseguró el alcalde trujillano José Ruiz Vega.

Las autoridades acordaron exigir la presencia del ministro del Interior, Avelino Guillén, en Trujillo.

Vacunación

En tanto, el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus continúa. En la provincia de Pacasmayo, el director de la Red Salud de esta localidad, Juan Jara Sánchez, señaló que buscan liderar el proceso de inmunización en menores de 5 a 11 años. Él realizó la convocatoria a toda la ciudadanía, y explicó que se hará en tres etapas.

“La primera etapa para niños de 10 a 11 y 5 a 11 años con comorbilidades, la segunda etapa comprende a niños de 8 a 9 años y la tercera de niños de 5 a 7 años de edad.

Estas acciones consolidan a esta institución como líder en el logro de objetivos de inmunización en la población a nivel de la región”, mencionó.

Balance

De otro lado, a través de su Sala Situacional Covid-19, la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 8 muertes a causa de esta letal enfermedad. Asimismo, se detectaron 699 casos nuevos. De esta manera, en lo que va de enero se han registrado 102 decesos, cifra con la que se evidencia un incremento mensual.