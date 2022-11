Los trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo se unieron y paralizaron sus labores porque esta entidad, clave para el mantenimiento de las áreas verdes y la recolección de la basura, no tiene recursos económicos para asegurar el pago de los beneficios laborales, el abastecimiento y mantenimiento de las unidades con combustible.

Más detalles

El secretario del Sindicato de Trabajadores del Segat, Charles Paredes, aseguró que la gestión del alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, tiene que asegurar el pago de los salarios de los empleados hasta fin de año. Precisó que “ha sido evidente la falta de voluntad de la autoridad edil para impulsar la aprobación de una subvención de más de 2 millones de soles”.

“Se está recogiendo cerca de 700 toneladas de basura por día. Desde hace dos meses tenemos un alza en los residuos. Las maquinarias no están saliendo a trabajar porque no hay combustible y no hay dinero para el mantenimiento de estas unidades. A todo este reclama también se suma el pedido del pago de la ONP, la AFP, pago del CTS y otros. Queremos que el alcalde solucione este problema”, señaló.

El dirigente se reunió con el representante de la Defensoría del Pueblo y le explicó que el Segat está en una crisis que día a día se agudiza. Al final, los más perjudicados son los ciudadanos que cumplen con el pago de sus arbitrios de limpieza pública y el mantenimiento de áreas verdes.

Responde

El gerente general del Segat, Joel Díaz, afirmó que desde la gestión del alcalde apoyarían a la entidad con la transferencia de la subvención que se requiere para sanear temporalmente esta crisis.

“No tenemos liquidez presupuestal hace dos meses. Hay un 40% en la morosidad de limpieza pública y un 70% en lo que es áreas verdes”, indicó.