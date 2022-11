La Contraloría General de la República se sumó a la indagación que se realiza en la Municipalidad Provincial de Trujillo por la adquisición de 59 vehículos e implementos valorizados en más de un millón de soles. La entidad está a punto de emitir un informe, según le confirmaron a Diario Correo. En tanto, la indagación desde la Comisión Investigadora del Concejo de Trujillo se vio perjudicada por la demora en la entrega de información por parte de la gestión edil.





Situación actual

El regidor provincial de Trujillo, Andree Gallo Lezama, también presidente de la comisión que investiga esta millonaria adquisición, aseguró que desde la gestión del alcalde de Trujillo no les entregaron el expediente de compra de las 59 unidades.

“Sin el expediente nosotros no podemos trabajar y si no se entrega ese expediente en dos días, es decir, hasta este martes, voy a tener que informar al Concejo porque la responsabilidad es administrativa y la comisión no ha podido cumplir en el plazo establecido”, indicó.

Precisamente, el expediente al que hace referencia el regidor de Trujillo, también fue solicitado por la Contraloría General de la República. Aseguró que por este motivo no les entregaron previamente la información clave para saber si, finalmente, hubo o no irregularidades.

Esta información también fue confirmada por los regidores provinciales Olga Cribilleros Shigihara y Robert de la Cruz Rosas, integrantes de esta comisión conformada para investigar esta adquisición, quizá la última del alcalde José Ruiz Vega.

“Se debe entregar la información a la comisión, de lo contrario voy a tener que informar al pleno del concejo que la responsabilidad es de la parte administrativa (Municipalidad Provincial de Trujillo). La comisión no ha podido cumplir en el plazo establecido las metas investigativas, toda vez que se está haciendo caso omiso a las reiteraciones del pedido de esta comisión”, añadió.





Los plazos

La comisión investigadora fue conformada a finales de octubre de este año y le dieron 15 días para indagar sobre todo este proceso que terminó con la compra de 59 patrulleros Volkswagen y sus equipos complementarios: sirena, circulina y radio base.

Varios regidores han cuestionado que los vehículos de seguridad ciudadana hayan sido “presentados” justo antes de las elecciones del 2 de octubre. Sin embargo, no pueden creer que hasta el momento ninguno esté operativo para patrullar los 59 territorios vecinales del distrito.





El compromiso

Aunque el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, ha señalado recientemente que muy pronto todas las unidades saldrán a las calles de la ciudad. Asimismo, garantizó que su gestión está cumpliendo todos los plazos establecidos.