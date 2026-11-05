La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), culminó los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de diques con enrocado en los sectores Pozo–Tanguche y Sarcope–Tanguche, ubicados en la margen derecha del río Santa, en la provincia de Virú, región La Libertad. Estas intervenciones buscan reducir los riesgos de inundación ante el incremento de las lluvias.

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En un tercer sector, denominado Cerro Loreto, la entidad continúa ejecutando trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos, con el objetivo de fortalecer la defensa de las zonas expuestas a posibles desbordes del río.

Los avances fueron informados durante una reunión de coordinación interinstitucional convocada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, en la que participaron representantes del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y otras entidades vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.

En representación de la ANA participaron la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Huarmey y Chicama, a cargo de Daniel Medrano Mallqui, y la Administración Local de Agua (ALA) Moche, Virú y Chao. Durante el encuentro se evaluaron los avances de las intervenciones en puntos críticos y las acciones pendientes para fortalecer la preparación ante un posible fenómeno El Niño 2026-2027.

Como parte de la evaluación técnica, se revisaron los trabajos de protección del cauce del río Chicama. El Gobierno Regional de La Libertad reportó 10 puntos críticos; la ANIN, 12 (ocho iniciales y cuatro adicionales); y el PSI, ocho. En esta revisión se identificó que una intervención del PSI se superponía con otra del gobierno regional, por lo que la ANA brindó orientaciones técnicas para articular los trabajos y evitar duplicidades.