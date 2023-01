El jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, advirtió que se denunciará a quienes bloqueen las carreteras o realicen desmanes durante las protestas anunciadas para mañana por la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de La Libertad, que buscan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

Alerta

El oficial indicó que ya han coordinado con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo de La Libertad para notificar a los dirigentes ronderiles sobre las sanciones que podrían recaer sobre quienes generen caos.

Agregó que si hay algún bloqueo, primero se exhortará a los manifestantes a deponer su actitud. De hacer caso omiso, se les identificará, detendrá y denunciará.

El general Augusto Ríos también aseveró que manejan información de inteligencia que da cuenta de posibles infiltrados que pretenderían generar el caso durante las manifestaciones.

“Es la información que se maneja, que está en los medios, evidentemente hay infiltración de estas personas que llaman a protestas. Es información de inteligencia que estamos manejando”, indicó.

Agregó que han desplegado personal a las provincias en donde podrían darse conflictos. Detalló que se dispuso que 150 agentes se desplacen a Chao y Virú, mientras que 60 efectivos ya se encuentran en Huamachuco (Sánchez Carrión) y 50 en Otuzco.

“Hemos tomado las precauciones para que no se altere el orden, pero desde acá invocamos a los señores que quieren acogerse a esta protesta. El protestar es ejercer el derecho a reclamo público y pacífico en la vía pública, hacer sentir su voz de protesta no es tomar una vía, no es tomar un puente, no es romper lunas, no es atentar contra el patrimonio público ni privado, ni quemar comisarias, ni menos atentar contra la vida de otras personas, esos son delitos”, afirmó.

También dijo que espera que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte amplíe el estado de emergencia de 30 días que decretó el último 14 de diciembre. “Estamos esperando que el gobierno evalúe la prórroga del estado de emergencia para que se suspenda el libre tránsito, la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio, que son condiciones operacionales que favorecen la operación policial para el restablecimiento del orden”, afirmó.





Pérdidas

El último miércoles, el presidente de las rondas, Pablo Haro, anunció la paralización y pidió a la población abastecerse de alimentos para evitar contingencias. Ante esto, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano, pidió a las autoridades imponer el principio de autoridad y no permitir bloqueos.

Recordó que el último cierre de vías, ocurrido en diciembre pasado, dejó pérdidas por S/ 30 millones al día en la región.