La preocupación era que entre los ciudadanos venezolanos había niños.
La preocupación era que entre los ciudadanos venezolanos había niños.

Varias personas de nacionalidad venezolana que pernoctaban en las áreas verdes del óvalo La Marina, en la urbanización Santa María, fueron desalojadas por personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

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Fueron vecinos y conductores que a diario transitan por el lugar quienes alertaron a los serenos sobre la presencia de extranjeros en ese lugar. La preocupación era que entre los ciudadanos venezolanos había niños.

Se supo que no era la primera vez que ocupaban estos espacios públicos. Se ha solicitado a las autoridades competentes tomar acciones al respecto.

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