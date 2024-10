Bandas de extorsiones volvieron a remecer Trujillo con la explosión de tres cartuchos de dinamita en igual número de viviendas de sus víctimas. Todos los atentados ocurrieron la noche del último miércoles.

Ataques

En la urbanización trujillana Covicorti, delincuentes hicieron estallar una carga explosiva en un inmueble situado en el jirón Washington. Este ataque ocurrió a las 9 de la noche y, según las primeras investigaciones, los delincuentes buscarían amedrentar al dueño del predio, que alquila el primer piso de su vivienda como local de eventos.

Las amenazas a esta familia habrían iniciado hace una semana, a través de mensajes vía WhatsApp.

Un segundo atentado ocurrió en la cuadra siete de la calle César Vallejo, en el distrito de Florencia de Mora. En ese lugar, hampones atacaron la casa de un comerciante a quien le exigen el pago de S/ 10 mil. La explosión dejó daños en el portón de metal.

Esta sería la segunda vez que este hombre de negocios sufre un atentado del hampa, pues hace algunos meses también le exigieron el mismo monto.

La tercera detonación ocurrió en inmediaciones del paradero 14 del sector Alto Salaverry en el distrito de Salaverry. En ese lugar, extorsionadores detonaron una dinamita en la vivienda de una comerciante de abarrotes que se niega a pagar cupos.

Hasta la zona llegaron agentes de esa jurisdicción, quienes recibieron información de vecinos y recabaron videos de las cámaras de seguridad de la zona.

Pese a los constantes ataques de organizaciones criminales, el jefe de la Región Policial La Libertad, general José Zavala, descartó que la delincuencia le esté ganando la batalla a las fuerzas del orden. Él reconoció que hay ilícitos que todavía se siguen perpetrando, pero consideró que han disminuido en relación a meses anteriores a la declaratoria de emergencia por inseguridad en la provincia de Trujillo.

“Hay días que no hay homicidios, no hay detonaciones por extorsiones, no es que este recrudeciendo. Seguramente que se les presenta la oportunidad y lo hacen (atentan contra víctimas)”, dijo.