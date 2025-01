El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, exigiendo al Gobierno emitir decretos que permitan la compra de equipamiento tecnológico para mejorar la inteligencia e investigación policial. Allí fue informado que enviarán más policías, especialmente para conducir patrulleros.

“Hemos reclamado en Lima la dotación de equipos especializados para interceptación telefónica, de escucha y de geolocalicalización”, dijo.

Para mejorar la seguridad en el país tiene que haber una inversión conjunta de parte del Estado. Las municipalidades y el gobierno regional queremos apoyar, pero que se deje ayudar el gobierno. Para eso debe emitir los dispositivos legales que nos permitan comprar equipamiento de interceptación y escucha telefónica, señaló.

El Gobierno Regional de La Libertad entregó recientemente 100 patrulleros a la PNP, pero se necesita que los pongan en servicio, sea por el tema de falta personal para conducirlos o por el combustible, pero que se garantice el 100% de su funcionamiento.

Se conoció hace poco que en la PNP falta que completen los conductores para los patrulleros. Ante este problema, la autoridad edil recibió en respuesta en Lima que están enviando más policías y conductores.

Reyna exigió además en esta reunión que se emita el Decreto Supremo que autoriza la creación de la Unidad de Investigación Criminal en Trujillo, que sería la primera en una provincia del interior del país.

La autoridad indicó que, si las compras que piensa hacer el Gobierno Nacional van a demorar un poco, se debería permitan que las municipalidades ayuden con la adquisición de equipos de intercepción y escucha telefónica, drones y lo que sea necesario para seguir mejorando la labor de inteligencia policial.

Para eso se necesita agilizar las licitaciones o procesos de compra y que se permita el uso de recursos económicos que tienen otros fines. “La implementación es indispensable en esta lucha contra las bandas organizadas y la criminalidad, y no puede esperar más”, recalcó Mario Reyna.

En la reunión, efectuada en Lima, le indicaron que el tema del equipamiento podría demorar un poco, porque se necesita autorizaciones previas que debe aprobar el Congreso de la República.

Esto es preocupante ya que al tratarse de equipos de interceptación telefónica y escucha, se requiere previamente de autorizaciones especiales del Congreso, porque si no sería fácil adquirirlos y de repente podrían espiar a todo el mundo, pero el que no la debe, no la teme, aseveró el burgomaestre.

Es bueno que se tenga la normatividad y permisos, porque nos ha pasado en décadas anteriores que los equipos de inteligencia se dedicaron a escuchar a personajes políticos y a empresarios, con la finalidad de ser extorsionados luego.

TE PUEDE INTERESAR: