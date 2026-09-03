Un menor de 14 años fue intervenido al interior de una institución educativa en la provincia de Virú por ser el presunto responsable del asesinato de un joven a quien le robaron su motocicleta y, luego, extorsionaron a sus familiares para que paguen un rescate por el vehículo.

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Cayó en colegio

El operativo que permitió atrapar al escolar estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Ellos buscaban esclarecer el asesinato de Mateo Armas Luna, de 27 años, quien fue acribillado el pasado 29 de agosto en el sector conocido como Puente Inca, en el distrito de Chao.

La víctima fue interceptada por un grupo de delincuentes juveniles que lo encañonó con la finalidad de quitarle su motocicleta. El dueño de la unidad intentó resistirse al robo, lo que enfureció a sus atacantes, que le dispararon a quemarropa. Los malhechores dejaron tirado a Armas Luna y se llevaron su vehículo menor.

Testigos socorrieron al baleado y lo trasladaron al hospital de la zona, en donde los médicos solo confirmaron su deceso.

Tras el ataque, los criminales se comunicaron con los familiares del fallecido para exigirles el pago de 4 mil soles por la devolución de la motocicleta robada.

La Depincri Virú estableció que uno de los participantes del ataque y extorsión se encontraba al interior de una institución educativa del centro poblado Buena Vista, por lo que acudieron al colegio e intervinieron al estudiante.

El menor tenía un celular en donde se hallaron conversaciones extorsivas, fotografías y videos del arma que habría sido utilizada en el crimen.

La Región Policial La Libertad, asimismo, confirmó que “con autorización de su madre, la policía encontró un revólver abastecido con 5 municiones, al parecer la misma arma vinculada al homicidio”. Por ello, fue puesto a disposición de la Fiscalía.