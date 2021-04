Cinco personas accedieron a la ‘vacuna Pfizer’ que era vendida desde un inmueble ubicado en la urbanización Ingeniería, en el distrito de Trujillo. Una verdadera estafa que buscaba generar ingresos por miles de soles en medio de la desesperación que viven las familias liberteñas por el avance del letal nuevo coronavirus.

José Rojas Sánchez (52) y Rosi Castañeda Ramírez (52) aceptaron todos los cargos, según el fiscal responsable del caso, William Rabanal Palacios, quien también le confirmó a Correo que los dos no irán a la cárcel, pero no se salvarán de cumplir restricciones y devolver el dinero que generaron producto del negocio que creían sería perfecto.





Detalles

“Aceptan su responsabilidad. Se trata de una estafa, no era la vacuna que supuestamente están aplicando, sino que están timando a las personas. No es la vacuna Pfizer porque en realidad el Gobierno Regional no tiene esa vacuna como para que diga que se sacaron de ahí las vacunas (…) Por los delitos de estafa la pena es mínima, se les impondrá una pena con restricciones severas para que no vuelvan a cometer estos hechos”, señaló el fiscal.

Rabanal Palacios confirmó que, en efecto, la acusada Rosi Castañeda Ramírez era una trabajadora del Gobierno Regional de La Libertad.

“La señora (Rosi Castañeda Ramírez), sí. Ella trabaja en un albergue (en el Gobierno Regional), esa era la labor de ella. La otra mujer (intervenida) no tiene nada que ver porque estaba afuera de la vivienda, estaba en vehículo y la otra persona era la persona encargada de buscar clientes (José Rojas Sánchez)”, precisó.





Respondieron

La Gerencia Regional de Salud de La Libertad no se pronunció hasta el momento; sin embargo, sí el Gobierno Regional de La Libertad a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook. El gobernador regional Manuel Llempén dio declaraciones sobre esta intervención a cargo de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

“Las vacunas son gratuitas y se aplican en presencia de representantes de la Contraloría. Vamos a exigir que se tome mayor cuidado en la eliminación y destrucción de los frascos que se vienen utilizando para evitar cualquier sospecha de actos irregulares”, refirió.





Lanza alerta

Efectivamente, preocupado por esta situación, el titular de la Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, William Rabanal Palacios, le recomendó a la ciudadanía denunciar cualquier hecho irregular y sobre todo no dejarse engañar ante ofrecimientos irreales.

“Lo importante es que la sociedad sepa que hay gente que está timando, está estafando y que no se dejen engañar. Esa es la idea, que se difunda para que la población no se deje engañar. Lamentablemente, la pena del delito de estafa es baja”, aseguró.

Las dos personas involucradas en el delito de estafa cumplirán con las siguientes restricciones para evitar la cárcel. De no acatar, de inmediato serán trasladadas al centro penitenciario El Milagro: Devolverán el dinero a las víctimas de su accionar ilegal, no variarán de domicilio ni podrán dejar la ciudad mientras se desarrollen las diligencias.





Opinan especialistas

El presidente de la Federación Médica en La Libertad, Carlos Valderrama Valdivia, refirió que los vendedores de estas dosis pusieron en peligro la vida de las cinco personas a las que finalmente lograron inocular.

“Indudablemente, los únicos que saben lo que les pusieron a estas personas son los implicados que, de paso, considero que les debe caer todo el peso de la ley porque están generando una falsa expectativa y pueden estar inoculando sustancias que pueden ser dañinas para la salud de estas personas”, aseguró.

Entre las cinco personas vacunadas hay dos adultos mayores, según se supo durante esta indagación.

Para el abogado y exfiscal Manuel Galindo Peralta las penas por este tipo de delitos en tiempos de emergencia deberían incrementarse.

“Como estamos en pandemia debería considerarse como una agravante. El Congreso debería modificar esa norma y considerarla agravante conforme hoy (ayer) se ha confirmado por los delitos de colusión, malversación y cohecho”, señaló.

El alcalde de La Esperanza, Martín Namay, dijo que la población no tiene que pagar por la vacuna contra el COVID-19.

“Las vacunas son totalmente gratis, no hay ningún intermediario”, señaló.

La Esperanza y otros 17 distritos recibieron vacunas para inmunizar a ad