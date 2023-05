Una organización criminal dedicada al cobro de cupos desató el terror en la urbanización Santa Teresa de Ávila de Trujillo. Delincuentes atacaron a balazos un local dedicado a la venta de accesorios para vehículos con la finalidad de que su dueña acceda a pagar por su vida.





Así fue

El atentado ocurrió a las 10:30 de la noche del lunes en la calle Marcabalito. Según las primeras investigaciones, dos delincuentes llegaron en una motocicleta hasta el negocio DGS y ahí dispararon 12 tiros en las ventanas y la puerta del local.

Al lugar llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal de Trujillo, quienes iniciaron las investigaciones.

La víctima, en tanto, denunció que una banda delictiva la amenaza desde hace tres semanas con la finalidad de que les pague 10 mil soles.

“Hemos sido acosados por personas extorsivas. La última vez que hemos recibido llamadas fue hace tres semanas, pero yo no di ningún interés, porque hay que seguir trabajando, porque no podemos seguir amedrentados por la delincuencia que existe en Trujillo”, indicó.

Agregó que pese al atentado, no le pagará a los delincuentes.

“Han baleado la ventana y la puerta. Les digo que yo moriré trabajando y acá estaré, abriré mi local y seguiré adelante. Voy a seguir atendiendo, porque esta es mi fuente de ingreso y a mí nadie me regala el dinero para vivir. El miedo no me paraliza”, afirmó.





Sin patrullaje

En la zona, los vecinos mostraron su preocupación por el avance del hampa en esa parte de la ciudad. Ellos indicaron que habría otros negocios que también son víctimas de la delincuencia; pero, pese a ello, ni policías ni serenos patrullan por la zona.