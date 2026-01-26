La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad abrió una investigación preliminar contra Jefferson Polo y Jimmy Rojas, acusados de atentar contra la discoteca Luxor en Trujillo. El fiscal provincial Joan Manuel Balladares Correa indicó que en total participaron tres personas del ataque con explosivos ocurrido el sábado 24 de enero.

Ambos detenidos enfrentan cargos por tentativa de extorsión agravada. Polo es investigado por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, mientras que Rojas por tenencia ilegal de municiones y fabricación o suministro de materiales peligrosos.

Análisis de evidencias

El Ministerio Público recolectó material grabado del ataque como imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona, contenido de los celulares de los detenidos y evidencias físicas del lugar. Además, se realizaron peritajes para vincular a los sospechosos con la explosión.

#TRUJILLO

PNP CAPTURA A LOS PRESUNTOS AUTORES DE LA EXPLOSIÓN EN LA DISCOTECA LUXOR.

Así fue la captura de los presuntos implicados en la detonación del explosivo dejado afuera de la discoteca Luxor. pic.twitter.com/sQ0ovHYoq5 — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) January 25, 2026

Por su parte, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo continua recibiendo declaraciones de testigos y anunció que ejecutará diligencias complementarias para esclarecer los hechos. La pesquisa busca determinar el alcance de la participación de los investigados.

¿Qué pasó en la discoteca Luxor?

La mañana del sábado un nuevo atentado se registró en la ciudad de Trujillo cuando un artefacto explosivo fue detonado en la discoteca Luxor, ubicada en la avenida Prolongación Fátima. El hecho se registró a solo pocas cuadras de una licorería también atentada días atras.

El atentado ocurrió mientras el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, realizaba la presentación oficial de 150 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) para reforzar patrullajes en Trujillo. Pese a la visita de autoridades del Ejecutivo, la ciudad continua siendo blanco de ataques con explosivos en las últimas semanas.