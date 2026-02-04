Un automóvil que se encontraba estacionado en los exteriores de una vivienda de la calle Luis Banchero Rossi en el centro poblado de El Milagro, en el distrito de Huanchaco, fue incendiado por dos delincuentes que llegaron encapuchados y así evitar ser reconocidos. Sin embargo, uno de los malhechores terminó siendo alcanzado por las llamas de fuego. Este atentado quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del lugar.

MOVIMIENTOS

De acuerdo con las imágenes, se aprecia a dos sospechosos que se encontraban caminando por la avenida Industrial, en El Milagro. Luego, giraron hacia Banchero Rossi y cuando estaban a unos metros del vehículo, uno de los facinerosos coge una piedra y rompe la luna de la ventana del lado izquierdo. Acto seguido, su cómplice, que tenía una galonera con combustible, lo rocía en el interior de la unidad y prende fuego. Pero, se observa que el fuego lo termina alcanzando y al parecer, habría terminado con quemaduras en el rostro. Los criminales huyen corriendo con dirección a la avenida Industrial, donde les habría estado esperando un auto para recogerlos.

AGRAVIADOS

Los gritos de los vecinos alertaron a la propietaria de la unidad vehicular que salió corriendo desde su predio y con el apoyo de su familia controlaron el fuego y así evitar una tragedia. Dicho automóvil estaría a nombre de un padre de familia, identificado como Gabriel Benjamín Salazar Quispe, quien fue asesinado en noviembre del año pasado en el sector Soledad, en el distrito de Chicama (Ascope).

Sus familiares señalaron que este ataque estaría vinculado a una presunta banda criminal y exigieron que se atrape a los responsables. La Policía de la jurisdicción llegó e investiga el móvil de este incidente.