La diputada liberteña Nora Llaque Linares solicitó que se cite a funcionarios de los ministerios de Ambiente y Transportes y Comunicaciones, así como a representantes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para que informen sobre los mecanismos de control que realizan a las actividades carboníferas que funcionan en el distrito de Salaverry, en la provincia de Trujillo.

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La legisladora realizó el pedido durante la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, grupo de trabajo que ella integra.

“Es necesario esclarecer cómo se realizan los monitoreos ambientales, quién garantiza su independencia y qué controles existen sobre el almacenamiento de carbón por parte de terceros”, dijo la integrante del Partido del Buen Gobierno.

Llaque precisó que hará seguimiento a esta solicitud porque “la población necesita respuestas claras y acciones verificables”.