El gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, reveló que es víctima de amenazas de muerte, por lo que se ha visto obligado a usar un chaleco antibalas y gestionar su licencia para portar armas de fuego. Esto, con la finalidad de salvaguardar su vida.

“Nosotros vivimos inseguros, personalmente, me he comprado un chaleco antibalas. Estoy sacando mi licencia para portar armas y defenderme en caso pueda tener algún problema”, confirmó.

Bajo amenaza

El funcionario del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) detalló que las intimidaciones iniciaron a raíz de las denuncias que realizó, tras hallar presuntas irregularidades en la dependencia que dirige. Las anomalías, según dijo, habrían sido perpetradas por trabajadores que vendrían laborando desde gestiones anteriores.

“Me amenazan y me dicen que deje de estar molestando porque me va a pasar algo. Gracias a Dios, mis hijos no están acá (Trujillo), así que no tengo problemas o algo con lo que puedan presionarme, porque si tuviera a mis hijos acá, eso sería para mí complicado”, indicó.

Martín Camacho también detalló que las amenazas se estarían realizando a través de mensajes por WhatsApp que le llegan a su teléfono celular.

“Denunciamos y lógicamente me gané enemigos”, acotó.

Sobre las presuntas anomalías encontradas en la Gerencia de Educación, aseguró que inició procesos administrativos a trabajadores por pagos irregulares y que también denunció gestiones “extrañas” que habrían originado gastos innecesarios que generaron perjuicio al Gobierno Regional de La Libertad.

“Por ejemplo, acá tenemos el caso del colegio Hermanos Blanco, que es una entidad privada, pero en el camino, desde el Gobierno Regional (en gestiones anteriores), lo han convertido en entidad pública para construir una escuela acá en (la urbanización) Primavera con recursos del Estado, eso me parece escandaloso. Han hecho un proyecto de inversión y han gastado millones; pero ahora, en nuestra gestión, ya lo volvimos nuevamente privado”, agregó.