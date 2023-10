El gerente de Educación del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Camacho Paz, reveló que hoy ingresará en el Ministerio Público una denuncia por difamación en contra del consejero regional Frank Solorzano.

Como se recuerda, el representante por la provincia de Pataz acusó al funcionario de tener dos títulos falsos. Incluso, presentó la denuncia en la Fiscalía.





Respuesta

Martín Camacho indicó que su abogado ya tiene lista la querella con la que busca limpiar su imagen. “Ya tengo la denuncia lista, pero no he tenido tiempo para ingresarla, sobre la difamación que me hace. Tantas cosas ha hablado sobre mi persona de manera errada, me ha denunciado a la Fiscalía de Crimen Organizado, ahí también me está difamando, está haciendo daño a mi imagen. Mañana (hoy) ya estoy ingresando la denuncia”, afirmó.

Entre las pretensiones que consignó su abogado en el escrito, dijo que está la solicitud para que se le pague 500 mil soles de reparación civil.

Esta es la segunda denuncia que ingresará el gerente de Educación en contra del consejero. En setiembre pidió a la Fiscalía que lo investigue por presuntos cobros ilegales durante el tiempo que ejerció la docencia en Pataz: 2021.

“Yo sí he presentado las pruebas, porque para hacer una denuncia no me voy a lanzar así nada más al vacío, como lo hace el consejero. Yo he revisado la información, he visto que sí cobró en 2 colegios en donde él no asistió y ya el Ministerio Público decidirá si lo sancionan o no”, indicó.





Investigan

Martín Camacho también dio detalles del documento que envió el Ministerio de Educación al gobernador César Acuña, para que se revise la denuncia en su contra por presuntos títulos falsos. Informó que esto ya está en manos del Órgano de Control Interno (OCI) del Gobierno Regional y, además, también es revisado por esa misma oficina, pero de la Gerencia de Educación.

Asimismo, el caso fue ingresado al Ministerio Público. Una denuncia fue presentada por Frank Solorzano y otra solicitud de investigación la hizo el mismo gerente. “Imagino que tanto la denuncia que hice yo como la del consejero tendrán que juntarse, porque no puede haber dos investigaciones por la misma situación.

Personalmente, quiero que avancen estos procesos, porque imagino que serán archivados estos casos, para poder trabajar tranquilo, porque estas cosas a veces distraen”, afirmó.

