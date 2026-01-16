Los familiares de Martin Narciso Cruz, un adulto mayor de 95 años quien permanecía desaparecido desde hace seis meses, informaron sobre el hallazgo de restos humanos con características similares a las de su pariente en el cerro Acque, ubicado en el distrito de Santiago de Chuco, región La Libertad.

En una entrevista con RPP, Norma Bolaños, nieta del adulto mayor, señaló que aún se espera el resultado de los peritajes forenses que permitirán confirmar oficialmente la identidad de los restos encontrados. Asimismo, indicó que la familia se mantiene a la expectativa de la entrega del cuerpo para darle sepultura.

El caso es investigado por la Fiscalía desde julio del año pasado, cuando se reportó la desaparición del adulto mayor. Según las diligencias preliminares, el hecho estaría vinculado a un presunto homicidio ocurrido en el contexto de un ritual relacionado con la actividad minera informal en la zona.

De acuerdo con la investigación fiscal y las confesiones iniciales de los detenidos, un grupo de personas habría acudido al domicilio del anciano el pasado 23 de julio del 2025 y lo retiraron cubierto con una frazada para luego trasladarlo a un socavón minero. Las pesquisas sostienen que el adulto mayor habría sido enterrado con vida como parte de una creencia local asociada a la producción minera.

La nieta de la víctima expresó su indignación por el desarrollo del proceso judicial y cuestionó la liberación de dos de los investigados, quienes inicialmente afrontaban prisión preventiva.

“Me siento decepcionada porque no se está haciendo justicia. Esto demuestra que hay respaldo a la minería informal”, declaró en RPP.

Investigados fueron liberados

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco informó en su momento que el caso comprende a cinco personas investigadas, de las cuales dos fueron enviadas al penal mientras se realizaban las primeras diligencias. No obstante, los acusados recuperaron su libertad antes de que concluyera el plazo de investigación.

Tras el reciente hallazgo, los familiares esperan que se confirme la identidad de los restos, se aceleren las investigaciones y se logre la detención de los presuntos responsables, a fin de que el caso no quede impune.