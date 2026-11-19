Un inusual acontecimiento sorprendió la mañana de ayer en el litoral del puerto de Salaverry, en la provincia liberteña de Trujillo, tras el hallazgo de un tiburón ballena varado cerca del muelle artesanal de la jurisdicción. El ejemplar marino mide aproximadamente dos metros y medio.
VER MÁS: La Libertad: Delincuentes detonan artefacto explosivo en exteriores de botica en Virú
VARADO
Según información preliminar, el impresionante animal marino, catalogado como una especie en peligro de extinción, llamó la atención no solo de pescadores, sino también de vecinos que llegaron hasta las orillas del balneario salaverrino para verlo.
La aparición de esta ejemplar en la zona conocida como La Poza resulta particularmente llamativa, debido a que el tiburón ballena (Rhincodon typus) suele desplazarse por aguas tropicales y cálidas, con registros habituales en el norte del país. Su presencia frente a las costas de La Libertad es menos frecuente.
Aunque no se descarta que su desplazamiento esté relacionado con variaciones en las condiciones oceanográficas o con la búsqueda de alimento, todavía no existen elementos suficientes para establecer las causas de su presencia en Salaverry ni de su posterior varamiento. Sin embargo, llamó la atención que su cola estuviera atada con una soga.
RECONOCEN
Carlos Marroquín, un pescador de la zona, declaró para Miramax TV que el tiburón ballena tendría entre 3 a 4 meses de nacido.
“Este es un tiburón ballena bebé; no tendrá tres o cuatro meses de haber nacido por lo menos. Este animalito ha sido abandonado por su madre debido al ingreso de aguas calientes a la zona. Supongo que este animalito ha estado varándose”, indicó Marroquín.
Algunos pescadores habrían tratado de llevarse al ejemplar, por lo que fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la denuncia de varios veraneantes.
EN PELIGRO
Actualmente, esta especie marina se encuentra clasificado en peligro de extinción, debido a amenazas como la pesca incidental y las colisiones con embarcaciones.
TE PUEDE INTERESAR:
- Municipalidad Provincial de Trujillo pagó S/ 30 mil a exviceministro de Seguridad Pública
- La Libertad: Implementan nueva base del SAMU en Huamachuco
- La Libertad: Policía detiene a dos presuntos integrantes de “La Nueva J” con artefactos explosivos en Alto Trujillo
- La Libertad: Detectan irregularidades en contratación directa por S/ 12.9 millones