La Contraloría de la República reveló que los vehículos y maquinaria destinada a responder a emergencias climáticas como las lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño (FEN) carecen de Certificado de Inspección Técnica Vehicular CITV, presentan serias deficiencias mecánicas, condiciones de abandono y hasta tienen extintores e insumos médicos vencidos.

Según el informe N° 011-2026-OCI/2413-VC, la inspección se realizó entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre, en los locales de la Subgerencia de Maestranza y Maquinaria, ubicados en la Planta de Agua del A.H. Los Almendros, el Centro Poblado Cruceta y el sector La Peñita.

La comisión detectó que nueve unidades vehiculares operativas circulan sin contar con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) exigido por la normativa vigente. Entre los vehículos desprotegidos figuran camionetas, camiones cisternas indispensables para el abastecimiento de agua, volquetes pesados y un camión remolcador.

Esta omisión no solo expone a la municipalidad a multas que suman S/ 24,750 por infracciones clasificadas como “muy graves” (código M.27), sino que también faculta a las autoridades a disponer el internamiento de los vehículos en el depósito. De ejecutarse dicha medida preventiva, la atención de servicios esenciales y la limpieza de quebradas quedarían paralizadas en pleno fenómeno El Niño.

La inspección detallada por la Contraloría constató que buena parte de la maquinaria clave se encuentra fuera de servicio o trabajando en condiciones deficientes. El cargador frontal 938F está inoperativo por fallas severas en el sistema eléctrico, mientras que el camión volquete de placa EGH-758 se halló paralizado por averías en la suspensión.

Asimismo, camionetas del Serenazgo como las unidades EAE-517 y EAE-516 permanecen arrinconadas por fallas de motor, evaluándose su baja patrimonial debido a que su reparación resulta económicamente inviable. La camioneta EGH-600 directamente fue catalogada como chatarra tras haber sido siniestrada.

Asimismo, maquinaria pesada de alto impacto, como el tractor oruga D6M CAT y el rodillo vibratorio 6BT59, carece de lunas en sus cabinas de operaciones, dejándolos expuestos a la intemperie. Por su parte, las motoniveladoras 140GC y GD555 tienen los parabrisas rajados o resquebrajados. Adicionalmente, vehículos de gran volumen como el minicargador municipal, volquetes y camiones cisternas operan con sistemas de iluminación defectuosos o faros inoperativos.

La auditoría constató que maquinaria pesada como la retroexcavadora 420 y cargadores frontales carecen de extintores vigentes o los tienen inoperativos y sin carga. Además, la ausencia de botiquines de primeros auxilios es recurrente en volquetes, cisternas y excavadoras, impidiendo cualquier atención inicial ante eventuales accidentes laborales.

Además, el depósito municipal se ha convertido en un insalubre foco de contaminación e insalubridad. En el recinto yacen apilados vehículos siniestrados y chatarra.