En su segundo día de paro, los trabajadores municipales de la región Piura bloquearon la avenida Andrés Avelino Cáceres, como medida de protesta para exigir que se retiren las disposiciones cuestionadas del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027.

El secretario regional de la Federación de Trabajadores Municipales (FETRAMUN), Rogelio Carrillo, explicó que la propuesta legislativa contiene cláusulas perjudiciales que socavan los convenios colectivos al intentar convertir los acuerdos laborales permanentes en meramente temporales.

“En la negociación colectiva, pese a tener una Ley de Negociación Colectiva como es la 31188 y que la ley dice que los acuerdos tienen carácter de permanente, ahora los articulados de la ley de presupuesto quieren que los acuerdos sean de naturaleza temporal. Prácticamente están vulnerando nuestra ley de negociación colectiva”, dijo Carrillo.

Agregó que del proyecto de ley de presupuesto les han incluido artículos que los califican como “contrabandos legislativos”, en los cuales pretenden perjudicar a los trabajadores municipales de todo el país.

Cuestionó que las medidas requerirían la aprobación restrictiva del Ministerio de Economía y Finanzas para los convenios descentralizados y que alterarían drásticamente sus estructuras salariales, reduciendo potencialmente sus ingresos base de manera significativa.

Explicó que, dado que los empleados municipales se financian con recursos municipales locales y no con fondos públicos, los representantes sindicales instan a los legisladores a eliminar estas disposiciones laborales perjudiciales del presupuesto.

Advirtió que, si el controvertido proyecto de ley finalmente se aprueba, planean convocar asambleas para evaluar nuevas acciones y determinar estrategias de movilización posteriores.