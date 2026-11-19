Cerca de cuatro toneladas de explosivos almacenados en condiciones de alto riesgo y que serían utilizados en la minería ilegal y extorsiones, fueron incautados por las autoridades en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, en Piura.

El personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), incautó 3750 kilogramos de explosivo ANFO, que estaban almacenados en condiciones de alto riesgo en unas instalaciones de un proyecto de construcción en Chulucanas.

La intervención permitió retirar de circulación una importante cantidad de material explosivo que permanecía sin vigilancia ni medidas adecuadas de seguridad, evitando así que pudiera ser sustraído y desviado hacia organizaciones criminales para la ejecución de actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión y otros delitos. Se constató que los explosivos estaban almacenados en un ambiente utilizado por los trabajadores para consumir sus alimentos, sin las condiciones mínimas de seguridad ni custodia.

El superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero, remarcó que el sector Interior ha dispuesto intensificar las acciones de control y fiscalización en todo el país, con el objetivo de evitar que este tipo de material explosivo termine en poder de organizaciones criminales. “No vamos a permitir que toneladas de explosivos permanezcan sin control y puedan terminar en manos de organizaciones criminales”, enfatizó.