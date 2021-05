La cirugía laparoscópica es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que consiste en realizar incisiones muy pequeñas en la zona abdominal. Durante los meses más críticos de la Covid-19, los pacientes no fueron intervenidos con esta técnica quirúrgica, sino con la cirugía abierta convencional, indicó el cirujano general del Hospital Regional Docente de Trujillo, Edwin García Gutiérrez,

“A los pacientes con la Covid-19 no se hizo la cirugía laparoscópica por el temor del personal de salud al contagio porque se estaría exponiendo a los aerosoles que emanan durante la cirugía. Al parecer, cuando emana el CO2 durante la cirugía o cuando se emite humo quirúrgico durante una operación en paciente Covid - 19, esto sería un medio de contagio para el personal de salud. Por lo tanto, en los pacientes con Covid-19 solo hicimos cirugías abiertas, tomando todas las precauciones y las medidas de protección del caso. Por este motivo no se está realizando la cirugía laparoscópica en estos pacientes, solo se la está aplicando a las personas que no tienen Covid-19”, sostuvo.

La cirugía laparoscópica se emplea en muchas patologías. Por ejemplo, cuando hay patología del hígado, vesícula y vías biliares como cálculos a la vesícula. También en casos de apendicitis aguda y abscesos intraabdominales, así como en hernias, algunos casos de diverticulitis y para reducir el peso en casos de cirugía bariátrica y metabólica.

“Esa técnica también se usa en cirugía oncológica como son cánceres gástricos, cáncer de páncreas. También en cirugía ginecológicas como son quistes de ovarios, histerectomía. En cirugía urología como son cálculos ureterales o vesicales. Tiene muchas aplicaciones en todos los ámbitos”, precisó el médico García, de la empresa Doctor Salud.

Las principales ventajas de esta cirugía es una recuperación más rápida, menos dolor y un resultado más estético. En promedio, esta cirugía laparoscópica dura casi el mismo tiempo que una cirugía abierta. “La cirugía laparoscópica, por ejemplo, en una apendicitis no complicada dura 45 minutos. Uno realiza la cirugía laparoscópica casi al mismo tiempo que se demora una cirugía abierta. Ahora los tiempos se redujeron porque se cuenta con todo el equipamiento necesario”, explicó.

Sin embargo, también hay casos donde no es posible aplicar la cirugía laparoscópica. “No se pude aplicar esta cirugía en pacientes que están en muy mal estado general, y por ello se prefiere hacer algo rápido, más sencillo, como cirugía abierta. Los pacientes con problema muy serio, como la trombosis, debe ser operado por la vía tradicional, así como en los casos de síntomas adheredenciales severos”, finalizó.