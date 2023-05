La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) supervisó la construcciones de edificios que estaban obstaculizando la vía pública, poniendo en riesgo la integridad de peatones y transportistas que circulan por estos lugares. El objetivo es mantener el orden en la ciudad, haciendo prevalecer la autoridad.

La Subgerencia de Edificaciones, a cargo de Patricia Suarez, realizó las inspecciones constatando el cumplimiento de las normas respecto a edificaciones, viendo si tenían licencia de construcción, permiso para utilizar parte de la acera temporalmente durante 24 horas con materiales de construcción y cartel de obra, entre otros.

En la cuadra 5 de la calle Daniel Alcides Carrión, la construcción de un bloque de edificios a cargo de la empresa Moreno Linch invadía parte de la vía pública con materiales para ejecutar la obra, poniendo en riesgo la seguridad de peatones y transportistas.

El personal edil llegó para verificar si estos materiales de construcción que se habían recibido el día anterior continuaban en la calle, si se contaba con el permiso del caso y el cartel de obra. Allí se edifican varios bloques módulos, cada uno con 14 pisos, más azotea, sótanos y 250 departamentos cada edificio.

Patricia Suarez indicó que la MPT está atenta a estas construcciones y quejas de vecinos por vulnerar las normas. Para recibir materiales para la construcción de estos edificios las autorizaciones permiten el uso temporal (por 24 horas) de la vereda, pero se da el caso que ocupan más del 50% del espacio de la vereda autorizado y no dejan área la para el tránsito peatonal o los materiales siguen más tiempo del permitido.

“Estamos levantando un acta para dejarla luego de la inspección, por no contar con el cartel de obra y por la ocupación de la vereda en un espacio mayor al permitido”, dijo.

La funcionaria edil recomendó a las constructoras que tengan su licencia a la mano, para evitar que cuando se realicen estas inspecciones se argumente que las van a traer de sus oficinas. “Deben colocar las licencias o autorizaciones a la vista”, enfatizó.

La empresa tiene 24 horas para absolver las observaciones, caso contrario el acta pasará al área legal para iniciar un proceso administrativo sancionador. Todas las constructoras deben acatar las normas establecidas en la licencia que solicitaron, dijo.

EN LA CALLE ESTAMBUL

En la otra intervención realizada ayer, en la cuadra 3 de la calle Estambul, urb. La Esmeralda, frente al Colegio de Obstetras, se procedió a verificar similares condiciones y se constató que habían instalado un baño portátil en la vereda, impidiendo el tránsito peatonal, y que no había cartel de obra.

Los trabajos que se realizan en la obra estaban invadiendo parte de la vía pública en el frontis y para el área del pasaje colindante. Este edificio tendrá 10 pisos más azotea y sótano y se verificará si no tiene observaciones. No presentaron autorización para el uso del 50% del área de retiro para materiales y no había cartel de obra.