La gerente del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT), Mercedes Armas Gallardo, decidió renunciar al cargo, después de que el alcalde Arturo Fernández Bazán tratara de imponer sus ideas de ornato en la plaza de armas de Trujillo.

Según la arquitecta, el burgomaestre pretende instalar postes con luces rojas y blancas en espiral en la plaza de armas de la ciudad vulnerando toda norma que salvaguarda la protección del monumento y patrimonio cultural.





MUY DIFÍCIL

“Defender el patrimonio cultural no es fácil. Defenderlo de la depredación diaria, de los constructores informales, del comercio ambulatorio, pero es más difícil defenderlo de sus propias autoridades. Este es un panorama que nunca antes se había dado en esta magnitud, pero yo estoy tranquila y muy aliviada, porque he cumplido con mi rol de funcionaria, de asesorar a quien era mi jefe, de decirle que se puede hacer y que no se puede hacer”, manifestó la exfuncionaria.





SIN RESPETO

Armas señaló que desde la alcaldía de Trujillo no se evidenciaba respeto la ley del patrimonio cultural, ni a las ordenanzas de la propia municipalidad.

“Hay que salvaguardar lo que aún tenemos como sello de identidad. Nosotros tenemos un proyecto que se está desarrollando dentro del marco y armonía con el patrimonio monumental y fue allí donde surgió la discrepancia con el alcalde que tiene otra idea”, explicó.

En efecto, la arquitecta contó que la petición del alcalde era concretar un proyecto de iluminación dentro de la plaza de armas. “Mediante postes, quería hacer algo similar a la entrada del distrito de Moche, con luces en los pedestales con rojo y blanco en espiral. Yo como especialista en el tema de patrimonio cultural, le dije que no procedía. Por el entorno del paisaje no se puede alterar, pero él respondió con los improperios que lo caracteriza y bueno dijo que vería a quien ponía en el cargo”, narró.

Armas indicó que, además de no poder trabajar al lado del alcalde, su decisión de dar un paso al costado obedece a que nunca estaría en contra del Ministerio de Cultura. “Yo no voy a patear el tablero, siempre he estado abocado al centro histórico de Trujillo, pues es una ciudad indicativa de la Unesco”, resaltó.

Desde la municipalidad no hubo ningún descargo sobre este nuevo cuestionamiento al alcalde Arturo Fernández.