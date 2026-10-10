En graves hechos delictivos perpetrados en los últimos tiempos en Trujillo se han visto involucrados ciudadanos extranjeros. Ante ello, la Policía Nacional decidió ejecutar un megaoperativo de control migratorio para verificar su situación legal en nuestro territorio.

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Durante la noche del último jueves y la madruga de ayer, los agentes del orden se desplazaron por diferentes puntos de la ciudad e intervinieron a 240 ciudadanos extranjeros.

RESULTADOS

De acuerdo con lo informado, se logró identificar a 87 personas en condición migratoria irregular, de las cuales 55 se encuentran comprendidas en una infracción a la normativa que regulariza y oficializa su permanencia en el país. Ellos fueron trasladados al local de la División de Seguridad del Estado, en Trujillo, para las diligencias correspondientes.Asimismo, se detuvo a dos ciudadanos venezolanos con requisitoria vigente por el delito contra la seguridad pública y otros dos por presunto reingreso clandestino al país.

Otro caso que resaltó la Policía Nacional fue el de un ciudadano paraguayo con requisitoria internacional. Los oficiales a cargo del operativo evitaron revelar las identidades de estas personas.

No obstante, se conoció que los requisitoriados serán puestos a disposición de las instancias judiciales que los requieren.

En este megaoperativo también participaron miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de Unidad de Servicios Especiales (USE).

OBJETIVO

Se informó que la finalidad de esta operación conjunta fue unir esfuerzos para frenar delitos como extorsión, sicariato y venta de droga en toda la provincia de Trujillo.

Intervenciones similares se concretarán de forma inopinada en otras provincias como Virú, Pacasmayo y Chepén, donde el índice delictivo también es alto.