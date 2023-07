Tratan de reordenar la ciudad. El Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Subprefectura, Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional participaron en diversos operativos de fiscalización a locales para verificar que se cumpla con la normativa edil vigente, infraccionando a los transgresores de las normas ediles con multas y cierre temporal por 45 días y 90 días.

Los operativos fueron liderados por la Subgerencia de Licencias y Comercialización, a cargo de la Abog. Melina Lisette Ramírez Acosta. Las infracciones detectadas corresponden a la tipificada con código B- 310, por realizar actividades diferentes a su licencia, cuya sanción corresponde al valor del 35% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y clausura por 45 días; y código B-384, por anunciar y/o realizar espectáculo público no deportivo sin autorización municipal, cuya sanción corresponde al 300% de la UIT y clausura por 90 días hábiles.

Por la infracción al código B-310 se intervino a dos locales de urbanización Monserrate: “Chupa’os, ubicado en Mz V, lote 5; y “El Cosmopolitan”, en Mz V, lote 4. Esta infracción también se aplicó a la Casa de Valentín Segovia, en América Norte 910, 2do piso.

A “Lux Restobar” (ex El Estribo), ubicada en el jirón Colón 267, esquina con San Martín 809, en el centro histórico de Trujillo, se le impuso las infracciones con código B-310 y B-384, esta última por anunciar y/o realizar espectáculo público no deportivo sin contar con la autorización respectiva, correspondiéndole clausura por 90 días.

GUTTI’S

En “Gutti’s”, en la cuadra tres de la calle Julio C. Tello, de urb. Los Granados, no se pudo ingresar debido a que no estaban trabajando. Este local fue infraccionado antes por carecer de licencia de funcionamiento, por lo que en mérito a la labor de fiscalización posterior correspondía verificar si viene cumpliendo conforme lo autorizado.

Estos operativos inopinados en los que también participa personal de la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la MPT, se vienen desarrollando a diario, principalmente los durante los fines de semana, para el ordenamiento de la ciudad.

A los locales intervenidos, se procederá a dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador, a fin de imponer lo establecido en el Cuadro de Infracciones, Sanciones y Medidas de Carácter Provisional Administrativas aprobado por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Municipal N° 003-2008-MPT.