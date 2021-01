El partido político Victoria Nacional, fundado en el 2020, es sucesor de la agrupación Restauración Nacional y buscará ser gobierno después de las elecciones generales. En La Libertad, la lista de ocho candidatos al Congreso fue admitida ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) el 25 de diciembre del 2020 y logró su inscripción cinco días después.

En esta lista no hay sentenciados, y por ahora todos confían en el arrastre electoral que les generaría el candidato presidencial George Forsyth Sommer.

Candidatos

El número 1 de esta lista es Geanmarco Quezada Castro, es él más cercano al candidato presidencial Forsyth por su vínculo con el fútbol. También ha sido asesor principal del excongresista liberteño Daniel Salaverry Villa. Fue militante del Partido Aprista Peruano y ha sido candidato al gobierno regional por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Precisamente, él asegura que nunca fue militante naranja.

“El 2018 fui invitado por Fuerza Popular para ser candidato a gobernador regional, nunca me afilié”, señaló.

Quien también postuló con Fuerza Popular es Jennifer Catalán Corman, actual consejera regional por la provincia de Sánchez Carrión. Tiene 30 años y es licenciada en negocios internaciones por la Universidad César Vallejo. Ha declarado en su hoja jurada de vida ingresos por 112,680 soles en el 2019. Se desempeñó en Promperú entre el 2019 y 2020.

El otro exaprista es Paúl Rodríguez Armas, tiene el número 3 y postula por primera vez al Congreso de la República. Con el partido de la estrella llegó a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, cargo que desempeñó por dos periodos entre el 2011 y 2018; quiso postular a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo, sin embargo, esta aspiración se truncó. Asegura tener la experiencia para desempeñarse desde el Legislativo.

Con el número 4, postula Victoria Miñano Yupanqui, aparece como uno de los rostros nuevos de esta agrupación, aunque participó en la elección anterior, pero no fue protagonista, pues solo apoyó la candidatura de su hermano Mariano Yupanqui, actual congresista de La Libertad.

Es bachiller en la carrera de ingeniería ambiental, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Durante el 2019 generó ingresos económicos por 22,539 soles. En su hoja de vida declaró ser una profesional independiente, sin embargo no dio más detalles.

“Me siento preparada para continuar el trabajo”, señaló en entrevista la candidata.

No son de la región

Los siguientes dos postulantes no son precisamente de La Libertad. David Delgado Castilla va con el número 5, nació en Lima, y radica en San Luis, uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Tiene el grado de ingeniero químico tecnológico, y declaró ingresos por 30,000 soles en el 2019, pero no declaró bienes inmuebles.

Coincidentemente la otra candidata de Victoria Nacional, Gladys Odar Díaz, también vive en el distrito limeño de San Luis; no tiene estudios universitarios, pero sí técnicos. En su hoja de vida no ha declarado sus ingresos ni sus bienes muebles ni inmuebles. Y a la pregunta de si tiene algún oficio o ha ejercido algún trabajo, respondió que no.

Propuestas

El exalcalde Paúl Rodríguez refirió que se requiere un programa presupuestal para garantizar la mejora de procesos en el sector salud.

“Es necesario modificar varias leyes, la ley integral de salud, la ley de medicamentos, también la Ley del Codex Alimentario, la Ley del aseguramiento, fortalecer la Superintendencia de Salud (Susalud) hay bastantes cosas en el sector para simplificar, creo que la simplificación administrativa en el sector salud es necesaria. Tengo experiencia de muchos años para hacer eso”, manifestó.

Paúl Rodríguez también dijo estar a favor de la ‘muerte civil’ contra los funcionarios y autoridades involucrados en actos de corrupción’.

Mientras que Geanmarco Quezada aseguró que desde el Congreso se tendrá que concretar la distritalización del centro poblado Alto Trujillo, además de promover la formalización de los comerciantes informales.

“El demostrar que en la política liberteña hay cuadros que podemos hacer bien las cosas y trabajar por los liberteños. Capacidad y experiencia tengo para hacer la diferencia respecto a los políticos tradicionales que tanto daño han hecho al país y nuestra región. (Hay que dar) autonomía presupuestal a los centros poblados, formalización del emprendedor informal, oportunidades laborales para los jóvenes, apoyar en la reactivación del calzado liberteño, y generar mejores oportunidades para nuestros pequeños agricultores”, expresó.

La candidata Victoria Yupanqui Miñano aseguró que verá por “la titulación, tenemos la convicción que las familias deben vivir de manera digna y adecuada, tener acceso a los programas sociales, por ejemplo, luz, alcantarillado, zonas de esparcimiento y para eso es la formalización. Vamos a tocar las puertas de los ministerios, eso es lo que haríamos de llegar al Congreso”.

Más candidatos

El número 7 le fue asignado al empresario Richard Segovia Goicochea, quien solo tiene primaria y secundaria completa. Ha destacado como promotor de eventos y productor musical, y supera ampliamente a los demás integrantes de esta lista en relación con el ingreso económico, pues en el 2019 este aspirante al Congreso declaró 606,473 soles. Además reportó en su declaración jurada cuatro inmuebles ubicados en el distrito de Trujillo.

Al estar en vigencia la reforma electoral que propicia la paridad y alternancia, el número ocho de cada lista debe realizar campaña electoral e incluso podría ser parte del próximo Congreso al obtener el respaldo popular en las urnas. Es por eso que Elyn Rodríguez Vargas va con este número y buscará revertir la fórmula tradicional, aquella en la que los primeros de cada lista creen tener más opciones.

Esta candidata tiene una maestría en derecho; es egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego, y se ha desempeñado como funcionaria en las municipalidades provinciales de Trujillo y Santiago de Chuco.